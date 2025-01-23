Жуткий черный выброс произошел на Солнце

Очень редкое и немного жутковатое явление произошло 22 января 2025 года на Солнце, сообщает Zakon.kz.

Как пишут эксперты Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН), прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос, частично рассеялась в короне призрачная структура выраженного черного цвета.

"Такие цвета обычно дает нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн. Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода. В конечном счете вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло, но пока этот процесс шел, на протяжении около 3-х часов в короне наблюдалось, жило и растекалось по магнитным линия черное облако плазмы", – отметили в лаборатории.

Ранее сообщалось, что как следствие вспышки на Солнце 21 января на Земле ожидается магнитная буря. Изначально ученые называли пятницу, однако дату сдвинули на субботу, 25 января.