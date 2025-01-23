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Наука и технологии

Жуткий черный выброс произошел на Солнце

Жуткий черный выброс на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 10:57 Фото: xras.ru
Очень редкое и немного жутковатое явление произошло 22 января 2025 года на Солнце, сообщает Zakon.kz.

Как пишут эксперты Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН), прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос, частично рассеялась в короне призрачная структура выраженного черного цвета.

"Такие цвета обычно дает нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн. Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода. В конечном счете вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло, но пока этот процесс шел, на протяжении около 3-х часов в короне наблюдалось, жило и растекалось по магнитным линия черное облако плазмы", – отметили в лаборатории.

Ранее сообщалось, что как следствие вспышки на Солнце 21 января на Земле ожидается магнитная буря. Изначально ученые называли пятницу, однако дату сдвинули на субботу, 25 января. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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