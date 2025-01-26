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Наука и технологии

Найдено вещество, которое может вернуть зрение людям с поврежденными нервами

Студенты, образование, абитуриенты, вуз, университет, выпускники , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 11:05 Фото: pixabay
Американские ученые открыли вещество под названием LL-341070. Оно может восстановить зрение пациентов с неврологическими заболеваниями, повреждающими нейроны, например, с рассеянным склерозом, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

"LL-341070 может усиливать регенерацию миелина и улучшать связанную со зрением функцию мозга у мышей. Миелин образует оболочку вокруг отростков нейронов, обеспечивает питание этих структур и качественную передачу электрического импульса по ним", – говорится в публикации.

Лечение с помощью LL-341070 сделало процесс восстановления намного эффективнее при серьезных повреждениях.

"Мы уже много лет знаем, что миелин играет решающую роль в работе мозга. Это исследование подчеркивает роль коркового миелина в зрительной функции. Препарат может стать переломным моментом, поскольку он ускоряет естественные механизмы восстановления мозга", – отметил соавтор исследования, доктор Дэниел Денман.

Ученые планируют испытать препарат в других областях мозга и усовершенствовать лечение, надеясь сделать его еще более эффективным и в конечном итоге доступным для пациентов.

Ранее ученые из Университета Осаки в Японии впервые пересадили людям эпителий роговицы, полученный из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Этот метод, по мнению специалистов, может стать важным шагом в лечении заболеваний роговицы, в том числе благодаря возможности избежать использования донорской ткани.

Андрей Дюсупов
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