Найдено вещество, которое может вернуть зрение людям с поврежденными нервами

Американские ученые открыли вещество под названием LL-341070. Оно может восстановить зрение пациентов с неврологическими заболеваниями, повреждающими нейроны, например, с рассеянным склерозом, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

"LL-341070 может усиливать регенерацию миелина и улучшать связанную со зрением функцию мозга у мышей. Миелин образует оболочку вокруг отростков нейронов, обеспечивает питание этих структур и качественную передачу электрического импульса по ним", – говорится в публикации.

Лечение с помощью LL-341070 сделало процесс восстановления намного эффективнее при серьезных повреждениях.

"Мы уже много лет знаем, что миелин играет решающую роль в работе мозга. Это исследование подчеркивает роль коркового миелина в зрительной функции. Препарат может стать переломным моментом, поскольку он ускоряет естественные механизмы восстановления мозга", – отметил соавтор исследования, доктор Дэниел Денман.

Ученые планируют испытать препарат в других областях мозга и усовершенствовать лечение, надеясь сделать его еще более эффективным и в конечном итоге доступным для пациентов.

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