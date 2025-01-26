Уникальное устройство для незрячих изобрел школьник из Шымкента

Шымкентский школьник Рахат Омирбек разработал уникальное устройство для незрячих людей, которое помогает ориентироваться в пространстве, сообщает Zakon.kz

Устройство представляет собой электронный браслет и надевается на ногу. Он предупреждает пользователя об опасности, возникающей на расстоянии в один метр, пишет otyrar.kz.

Подросток решил создать такое устройство, когда узнал о том, что далеко не всем незрячим людям доступна современная электроника и гаджеты. Свою разработку Омирбек представил на ежегодном научном школьном мероприятии.

"Браслет передает мягкую вибрацию, которая не вредит телу. Он работает в любую погоду и его можно носить под одеждой", – рассказал школьник.

Разработку Рахат Омирбек начал в первой половине 2023 года. Текущая версия браслета – четвертая. Внутреннюю систему он программировал сам, а корпус напечатал на 3D-принтере в школьной лаборатории. Сейчас школьник пытается создать пятую модель браслета, которая будет вдвое меньше и точнее. Также подросток планирует разработать очки, которые смогут определять, какое именно препятствие находится впереди.

По словам Рахата, цена его браслета составит 5-10 тысяч тенге. Главная цель – сделать его доступным.

Ранее американские ученые заявили о том, что им удалось найти вещество, которое может вернуть зрение людям с поврежденными нервами.