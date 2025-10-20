Десятиклассник из Астаны изобрел умные очки для незрячих

Ученик 10-го класса школы-гимназии №49 имени Кошке Кеменгерулы Астаны Куандык Амирхан представил необычный проект. Он разработал умные очки для слабовидящих и абсолютно незрячих людей, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в заявлении акимата, этот проект молодого изобретателя позволяет слабовидящим людям свободно перемещаться по улицам в повседневной жизни и избегать различных препятствий.

Главная особенность умных очков заключается в том, что, когда перед человеком появляется препятствие, с расстояния в один метр звучит голосовое предупреждение на казахском языке: "Будьте осторожны, впереди препятствие!".

Школьник говорит, что он соорудил эти очки, чтобы обеспечить безопасность незрячих людей. В дальнейшем он намерен расширить масштабы работы и внедрить другие функции.

Ранее мы сообщали, что костанайский школьник создал уникальный противостоящий огню материал "Старлайт", который может спасать жизни.