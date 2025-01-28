Казахстанские ученые научились зарабатывать на науке

Депутаты Сената обсудили возможность включения города Курчатова в проект Концепции создания и развития наукоградов, разработанный Министерством науки и высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Как отметил 28 января 2025 года на заседании сенатор Андрей Лукин, в конце 2024 года депутаты посетили город Курчатов и объекты Национального ядерного центра. Он является градообразующим предприятием в городе.

"Ознакомившись с деятельностью Ядерного центра, мы убедились в том, что на его базе расположены во многом не имеющие мировых аналогов научные установки. Наши ученые наравне с коллегами из других стран состоят в числе разработчиков ядерных реакторов Франции, Японии и России. А главное – здесь научились зарабатывать на науке. Другими словами, есть и наука на мировом уровне, и специалисты, и оснащение, и коммерческая прибыль", – заявил Андрей Лукин.

Более 25% экономически активного населения города заняты в науке, а действующие научные предприятия приносят прибыль.

На сегодня Курчатов является практически единственным в стране моногородом и административным центром территории бывшего испытательного полигона.

Ранее сообщалось, что молодой ученый из Казахстана получил приглашение в Оксфорд.

