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Наука и технологии

Казахстанские ученые научились зарабатывать на науке

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 16:10 Фото: pexels
Депутаты Сената обсудили возможность включения города Курчатова в проект Концепции создания и развития наукоградов, разработанный Министерством науки и высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Как отметил 28 января 2025 года на заседании сенатор Андрей Лукин, в конце 2024 года депутаты посетили город Курчатов и объекты Национального ядерного центра. Он является градообразующим предприятием в городе.

"Ознакомившись с деятельностью Ядерного центра, мы убедились в том, что на его базе расположены во многом не имеющие мировых аналогов научные установки. Наши ученые наравне с коллегами из других стран состоят в числе разработчиков ядерных реакторов Франции, Японии и России. А главное – здесь научились зарабатывать на науке. Другими словами, есть и наука на мировом уровне, и специалисты, и оснащение, и коммерческая прибыль", – заявил Андрей Лукин.

Более 25% экономически активного населения города заняты в науке, а действующие научные предприятия приносят прибыль. 

На сегодня Курчатов является практически единственным в стране моногородом и административным центром территории бывшего испытательного полигона.

Ранее сообщалось, что молодой ученый из Казахстана получил приглашение в Оксфорд. 

Бауыржан Муканов
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