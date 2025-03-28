Как будут определять стоимость исследований и консалтинговых услуг МНВО
Проект разработан в целях реализации и приведения в соответствие с новым Бюджетным кодексом, поясняют в ведомстве.
Правилами определены следующие понятия:
- социологическое исследование – исследование, направленное на изучение социальных процессов и явлений, характеризующееся всесторонним анализом предмета исследования, а также получение достоверных данных для их последующего использования в решении существующих проблем;
- исследования – прикладные, фундаментальные, стратегические научные исследования, осуществляемые субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, надлежащими научными методами и средствами в целях достижения результатов научной и (или) научно-технической деятельности;
- консалтинговые услуги – услуги по определению и оценке проблем, возможностей, возникающих в процессе деятельности государственного органа либо по детальному анализу ситуации; по разработке эффективных рекомендаций по коррекции дальнейших действий для повышения финансовой и управленческой эффективности работы (в рамках следующих основных видов услуг: управленческий консалтинг, административно-кадровый консалтинг, финансовый консалтинг, IT-консалтинг, юридический консалтинг, специализированный консалтинг, консалтинг в области обороны, технические консалтинговые услуги);
- аналитическое исследование – исследование, направленное на выработку предложений для решения государственных задач и реализации государственной политики в конкретном секторе экономики на основе аналитических методов.
Стоимость исследования, консалтинговой услуги определяется, исходя из расходов на оплату труда работников, непосредственно участвующих в проведении исследования, оказания консалтинговой услуги, прямых и косвенных расходов.
В стоимость исследования и консалтинговой услуги не включаются следующие расходы:
- формирование резервов на возможные убытки;
- покрытие прочих долгов и убытков прошлых периодов;
- спонсорская помощь;
- штрафы, пени и неустойки.
К прямым расходам относятся:
- заработная плата персонала организаций, осуществляющих исследования и оказывающих консалтинговые услуги;
- социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в Фонд социального медицинского страхования персонала, обязательные пенсионные взносы работодателя, проводящего исследование, оказывающего консалтинговую услугу;
- налог на добавленную стоимость;
- командировочные расходы персонала, проводящего исследование, оказывающего консалтинговую услугу, (служебные разъезды внутри страны и (или) за пределы страны);
- привлечение внешних экспертов;
- приобретение материалов (расходные материалы; канцелярские товары; материальный запас) с подтверждающими расчетами использования данного количества материалов на проведение исследования, оказания консалтинговой услуги;
- транспортные услуги с указанием арендуемого времени и (или) километража непосредственно используемые для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги;
- полиграфические расходы (тиражирование бланочной продукции: анкет, маршрутных листов, карточек, отчетов, тестовых заданий, раздаточных материалов, переплет, подшивка и обработка документов, издание учебных пособий, монографий);
- курьерские услуги (рассылка материалов);
- арендная плата в случаях необходимости проведения конференций, семинаров, круглых столов, непосредственно для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги в арендуемых помещениях;
- банковские услуги;
- информационно-коммуникационные услуги (включая проверку результатов аналитических и социологических исследований на плагиат, услуги связи (междугородние телефонные переговоры, абонентская плата за телефоны, почтово-телеграфные затраты, факс, электронная почта, интернет);
- переводческие услуги с подтверждающими расчетами и указанием количества страниц перевода, непосредственно используемые для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги.
Косвенные расходы не относятся напрямую к себестоимости оказываемых услуг (работ) и включают:
- заработную плату административного персонала;
- социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в Фонд социального медицинского страхования, обязательные пенсионные взносы работодателя, административного персонала;
- налоги и другие обязательные платежи в бюджет (налог на имущество, налог на транспортные средства, земельный налог и другое);
- командировочные расходы административного персонала (служебные разъезды внутри страны и (или) за пределы страны);
- амортизацию основных средств и нематериальных активов;
- обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов;
- прочие расходы (коммунальные услуги, аренда помещения, пожарная безопасность и соблюдение специальных требований, услуги по охране, аудиторские услуги, нотариальные услуги, сопровождение информационных систем).
Также указывается, что каждая статья расходов при проведении исследования, оказания консалтинговой услуги формируется заказчиком с использованием базы данных цен на товары, работы, услуги, установленной законодательством РК о государственных закупках.
При этом заказчик, ориентируется на цену, не превышающую фактическую среднюю цену за единицу товара, работы, услуги, предусмотренную в базе данных цен. При отсутствии в базе данных цен используются документы, обосновывающие планируемые расходы (копии договоров, прайс-листы, коммерческие предложения).
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля.