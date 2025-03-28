Как будут определять стоимость исследований и консалтинговых услуг МНВО

Министерство науки и высшего образования разработало проект правил определения стоимости исследований, консалтинговых услуг Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в целях реализации и приведения в соответствие с новым Бюджетным кодексом, поясняют в ведомстве.

Правилами определены следующие понятия:

социологическое исследование – исследование, направленное на изучение социальных процессов и явлений, характеризующееся всесторонним анализом предмета исследования, а также получение достоверных данных для их последующего использования в решении существующих проблем;

исследования – прикладные, фундаментальные, стратегические научные исследования, осуществляемые субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, надлежащими научными методами и средствами в целях достижения результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

консалтинговые услуги – услуги по определению и оценке проблем, возможностей, возникающих в процессе деятельности государственного органа либо по детальному анализу ситуации; по разработке эффективных рекомендаций по коррекции дальнейших действий для повышения финансовой и управленческой эффективности работы (в рамках следующих основных видов услуг: управленческий консалтинг, административно-кадровый консалтинг, финансовый консалтинг, IT-консалтинг, юридический консалтинг, специализированный консалтинг, консалтинг в области обороны, технические консалтинговые услуги);

эффективности работы (в рамках следующих основных видов услуг: управленческий консалтинг, административно-кадровый консалтинг, финансовый консалтинг, IT-консалтинг, юридический консалтинг, специализированный консалтинг, консалтинг в области обороны, технические консалтинговые услуги); аналитическое исследование – исследование, направленное на выработку предложений для решения государственных задач и реализации государственной политики в конкретном секторе экономики на основе аналитических методов.

Стоимость исследования, консалтинговой услуги определяется, исходя из расходов на оплату труда работников, непосредственно участвующих в проведении исследования, оказания консалтинговой услуги, прямых и косвенных расходов.

В стоимость исследования и консалтинговой услуги не включаются следующие расходы:

формирование резервов на возможные убытки;

покрытие прочих долгов и убытков прошлых периодов;

спонсорская помощь;

штрафы, пени и неустойки.

К прямым расходам относятся:

заработная плата персонала организаций, осуществляющих исследования и оказывающих консалтинговые услуги;

социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в Фонд социального медицинского страхования персонала, обязательные пенсионные взносы работодателя, проводящего исследование, оказывающего консалтинговую услугу;

налог на добавленную стоимость;

командировочные расходы персонала, проводящего исследование, оказывающего консалтинговую услугу, (служебные разъезды внутри страны и (или) за пределы страны);

привлечение внешних экспертов;

приобретение материалов (расходные материалы; канцелярские товары; материальный запас) с подтверждающими расчетами использования данного количества материалов на проведение исследования, оказания консалтинговой услуги;

транспортные услуги с указанием арендуемого времени и (или) километража непосредственно используемые для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги;

полиграфические расходы (тиражирование бланочной продукции: анкет, маршрутных листов, карточек, отчетов, тестовых заданий, раздаточных материалов, переплет, подшивка и обработка документов, издание учебных пособий, монографий);

курьерские услуги (рассылка материалов);

арендная плата в случаях необходимости проведения конференций, семинаров, круглых столов, непосредственно для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги в арендуемых помещениях;

банковские услуги;

информационно-коммуникационные услуги (включая проверку результатов аналитических и социологических исследований на плагиат, услуги связи (междугородние телефонные переговоры, абонентская плата за телефоны, почтово-телеграфные затраты, факс, электронная почта, интернет);

переводческие услуги с подтверждающими расчетами и указанием количества страниц перевода, непосредственно используемые для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги.

Косвенные расходы не относятся напрямую к себестоимости оказываемых услуг (работ) и включают:

заработную плату административного персонала;

социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в Фонд социального медицинского страхования, обязательные пенсионные взносы работодателя, административного персонала;

обязательные пенсионные взносы работодателя, административного персонала; налоги и другие обязательные платежи в бюджет (налог на имущество, налог на транспортные средства, земельный налог и другое);

командировочные расходы административного персонала (служебные разъезды внутри страны и (или) за пределы страны);

амортизацию основных средств и нематериальных активов;

обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов;

прочие расходы (коммунальные услуги, аренда помещения, пожарная безопасность и соблюдение специальных требований, услуги по охране, аудиторские услуги, нотариальные услуги, сопровождение информационных систем).

Также указывается, что каждая статья расходов при проведении исследования, оказания консалтинговой услуги формируется заказчиком с использованием базы данных цен на товары, работы, услуги, установленной законодательством РК о государственных закупках.

При этом заказчик, ориентируется на цену, не превышающую фактическую среднюю цену за единицу товара, работы, услуги, предусмотренную в базе данных цен. При отсутствии в базе данных цен используются документы, обосновывающие планируемые расходы (копии договоров, прайс-листы, коммерческие предложения).

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля.