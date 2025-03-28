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Право

Как будут определять стоимость исследований и консалтинговых услуг МНВО

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 09:37 Фото: Zakon.kz
Министерство науки и высшего образования разработало проект правил определения стоимости исследований, консалтинговых услуг Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в целях реализации и приведения в соответствие с новым Бюджетным кодексом, поясняют в ведомстве.

Правилами определены следующие понятия:

  • социологическое исследование – исследование, направленное на изучение социальных процессов и явлений, характеризующееся всесторонним анализом предмета исследования, а также получение достоверных данных для их последующего использования в решении существующих проблем;
  • исследования – прикладные, фундаментальные, стратегические научные исследования, осуществляемые субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, надлежащими научными методами и средствами в целях достижения результатов научной и (или) научно-технической деятельности;
  • консалтинговые услуги – услуги по определению и оценке проблем, возможностей, возникающих в процессе деятельности государственного органа либо по детальному анализу ситуации; по разработке эффективных рекомендаций по коррекции дальнейших действий для повышения финансовой и управленческой эффективности работы (в рамках следующих основных видов услуг: управленческий консалтинг, административно-кадровый консалтинг, финансовый консалтинг, IT-консалтинг, юридический консалтинг, специализированный консалтинг, консалтинг в области обороны, технические консалтинговые услуги);
  • аналитическое исследование – исследование, направленное на выработку предложений для решения государственных задач и реализации государственной политики в конкретном секторе экономики на основе аналитических методов.

Стоимость исследования, консалтинговой услуги определяется, исходя из расходов на оплату труда работников, непосредственно участвующих в проведении исследования, оказания консалтинговой услуги, прямых и косвенных расходов.

В стоимость исследования и консалтинговой услуги не включаются следующие расходы:

  • формирование резервов на возможные убытки;
  • покрытие прочих долгов и убытков прошлых периодов;
  • спонсорская помощь;
  • штрафы, пени и неустойки.

К прямым расходам относятся:

  • заработная плата персонала организаций, осуществляющих исследования и оказывающих консалтинговые услуги;
  • социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в Фонд социального медицинского страхования персонала, обязательные пенсионные взносы работодателя, проводящего исследование, оказывающего консалтинговую услугу;
  • налог на добавленную стоимость;
  • командировочные расходы персонала, проводящего исследование, оказывающего консалтинговую услугу, (служебные разъезды внутри страны и (или) за пределы страны);
  • привлечение внешних экспертов;
  • приобретение материалов (расходные материалы; канцелярские товары; материальный запас) с подтверждающими расчетами использования данного количества материалов на проведение исследования, оказания консалтинговой услуги;
  • транспортные услуги с указанием арендуемого времени и (или) километража непосредственно используемые для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги;
  • полиграфические расходы (тиражирование бланочной продукции: анкет, маршрутных листов, карточек, отчетов, тестовых заданий, раздаточных материалов, переплет, подшивка и обработка документов, издание учебных пособий, монографий);
  • курьерские услуги (рассылка материалов);
  • арендная плата в случаях необходимости проведения конференций, семинаров, круглых столов, непосредственно для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги в арендуемых помещениях;
  • банковские услуги;
  • информационно-коммуникационные услуги (включая проверку результатов аналитических и социологических исследований на плагиат, услуги связи (междугородние телефонные переговоры, абонентская плата за телефоны, почтово-телеграфные затраты, факс, электронная почта, интернет);
  • переводческие услуги с подтверждающими расчетами и указанием количества страниц перевода, непосредственно используемые для проведения исследования, оказания консалтинговой услуги.

Косвенные расходы не относятся напрямую к себестоимости оказываемых услуг (работ) и включают:

  • заработную плату административного персонала;
  • социальный налог, социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, отчисления работодателей в Фонд социального медицинского страхования, обязательные пенсионные взносы работодателя, административного персонала;
  • налоги и другие обязательные платежи в бюджет (налог на имущество, налог на транспортные средства, земельный налог и другое);
  • командировочные расходы административного персонала (служебные разъезды внутри страны и (или) за пределы страны);
  • амортизацию основных средств и нематериальных активов;
  • обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов;
  • прочие расходы (коммунальные услуги, аренда помещения, пожарная безопасность и соблюдение специальных требований, услуги по охране, аудиторские услуги, нотариальные услуги, сопровождение информационных систем).

Также указывается, что каждая статья расходов при проведении исследования, оказания консалтинговой услуги формируется заказчиком с использованием базы данных цен на товары, работы, услуги, установленной законодательством РК о государственных закупках.

При этом заказчик, ориентируется на цену, не превышающую фактическую среднюю цену за единицу товара, работы, услуги, предусмотренную в базе данных цен. При отсутствии в базе данных цен используются документы, обосновывающие планируемые расходы (копии договоров, прайс-листы, коммерческие предложения).

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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