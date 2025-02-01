Ученые измерили скорость ветра на Марсе благодаря полетам вертолета
Фото: pixabay
Марсианский вертолет Ingenuity помог ученым рассчитать скорость ветра на Красной планете. Она оказалась больше, чем предсказывали модели, сообщает Zakon.kz.
В статье, опубликованной в издании The Planetary Society Journal, исследователи установили, что марсианские ветры дуют сильнее, чем предполагалось.
Фото: NASA / JPL-Caltech
Их максимальная скорость достигала 25 метров в секунду, в то время как теоретические модели ограничивали скорость ветра 15 метрами в секунду. Эти сведения позволят инженерам в будущем построить еще более надежные дроны для исследования Красной планеты.
Ранее в NASA запечатлели извержение вулкана на спутнике Юпитера.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript