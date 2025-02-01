Названо неожиданное преимущество детей, владеющих двумя языками

Ученые Университета Майами установили, что у детей, владеющих двумя языками, лучше развиты многозадачность и самоконтроль по сравнению с одноязычными сверстниками, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Child Psychology (JЕСР).

"В исследовании приняли участие 112 детей в возрасте от семи до 12 лет. В ходе оценки их когнитивных способностей выяснилось, что билингвы демонстрируют лучшие способности к многозадачности и лучше контролируют импульсивное поведение, чем их сверстники, говорящие только на одном языке", – говорится в статье.

Особенно важными оказались результаты для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). По словам ученых, такие дети часто сталкиваются с трудностями в планировании, концентрации и выполнении нескольких задач одновременно. Среди двуязычных участников с РАС было замечено улучшение исполнительных функций. Также билингвы показали лучшую способность к пониманию эмоций и точек зрения других людей, что способствовало быстрой и комфортной социальной адаптации.

По мнению специалистов, частое переключение между языками активизирует области мозга, ответственные за самоконтроль и концентрацию внимания, что улучшает когнитивные навыки и помогает в обучении.

Ранее исследователи Университета Конкордия раскрыли пользу билингвизма, то есть владения двумя языками. Оказалось, что у таких людей в несколько раз ниже риск когнитивного упадка при болезни Альцгеймера.