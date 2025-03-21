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Советы

Названы два неожиданных свойства клубники

ягоды, клубника, продукты питания, , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 12:22 Фото: pixabay
Ученые из Государственного университета Сан-Диего установили, что потребление клубники повышает общую антиоксидантную защиту организма и улучшает эпизодическую память, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования, в котором приняли участие взрослые люди в возрасте старше 65 лет с лишним весом и ожирением, опубликованы в журнале Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases (NCDM).

"На начальном этапе у испытуемых не было проблем с памятью, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Добровольцев распределили на две группы для употребления плацебо или сублимированного клубничного напитка. Второй вариант содержал большое количество полифенолов – природных химических соединений, способных защищать клетки от повреждения нестабильными молекулами и бороться с воспалением. Доза сублимированной клубники в напитке была эквивалентна двум порциям свежих ягод", – говорится в пояснении к исследованию.

Эксперимент длился в течение восьми недель. Участники несколько раз проходили тесты на оценку когнитивных способностей и сдавали кровь для лабораторного анализа.

Результаты показали, что при употреблении клубники у испытуемых незначительно повысилась скорость когнитивной обработки информации и снизилось систолическое артериальное давление. Более заметным стало повышение уровня антиоксидантной защиты организма – способности бороться с окислением клеток активными формами кислорода (АФК). Также у участников второй группы улучшилась эпизодическая память, которая фиксирует и воспроизводит личные события и впечатления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Андрей Дюсупов
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