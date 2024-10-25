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Какое скрытое преимущество есть у людей, которые владеют двумя языками – исследование

язык, изучение иностранного языка, , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 11:37 Фото: pixabay
Исследователи Университета Конкордия раскрыли пользу билингвизма, то есть владение двумя языками. Это снижает риск когнитивного упадка при болезни Альцгеймера, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Bilingualism: Language and Cognition.

Билингвизм давно известен как фактор, влияющий на когнитивное здоровье пожилых людей. Исследование показало, что у билингвов с болезнью Альцгеймера гиппокамп – ключевая область мозга для памяти и обучения – сохраняет больший объем по сравнению с монолингвами. Это свидетельствует о возможной защите мозга у билингвов от атрофии, связанной с болезнью.

"Метод исследования включал сравнение данных мозга монолингвов и билингвов разных возрастов и с разными когнитивными состояниями. В выборку вошли как люди с нормальными когнитивными способностями, так и те, кто был в группе риска субъективного снижения когнитивных функций или уже страдал болезнью Альцгеймера", – говорится в исследовании.

Результаты показали, что у билингвов с болезнью Альцгеймера гиппокамп оставался стабильным по объему даже при прогрессировании заболевания. В то время как у монолингвов с легкими когнитивными нарушениями и болезнью Альцгеймера наблюдались явные признаки атрофии гиппокампа, у двуязычных участников таких изменений не выявили.

Исследование подчеркивает, что билингвизм может способствовать сохранению когнитивного здоровья и устойчивости мозга у пожилых людей, помогая отсрочить негативные последствия старения. В дальнейшем исследователи планируют изучить, как многоязычие влияет на мозговые сети и их функционирование в условиях деменции.

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