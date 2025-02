Космический аппарат нашел самое далекое от суши место на Земле

Когда Resilience находился на расстоянии приблизительно 10 тыс. километров от поверхности нашей планеты, в объектив его камеры попал Тихий океан. На снимке видно точку Немо – самое далекое от суши место.

The RESILIENCE lander remains in excellent health as it continues to orbit Earth in its planned trajectory towards the Moon!



RESILIENCE knows what it means to be alone in the vastness of space. Looking back at Earth on Jan. 25, 2025, the lander was about 10,000km from our Blue… pic.twitter.com/ruexjmUDoT