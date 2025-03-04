В Японии готовятся посадить модуль на Луну

Японский стартап iSpace планирует посадить свой лунный модуль Resilience 6 июня. Для компании это шанс на реванш после неудачной попытки 2023 года, когда их аппарат потерпел "жесткую посадку" и не подлежал восстановлению, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на гендиректора iSpace Такеши Хакамаду, текущая миссия проходит максимально гладко.

"Опыт и знания, полученные в результате первой миссии, позволили нам значительно улучшить подход ко второй", – заявил Хакамада.

Отмечается, что в отличие от Blue Ghost, который достиг Луны быстро, Resilience следует более длительным маршрутом, выполняя облет Луны и используя низкоэнергетическую орбиту для экономии топлива.

Посадка на Луну остается сложнейшей задачей: из-за отсутствия атмосферы модули не могут использовать парашюты и вынуждены полагаться на точные расчеты и управляемое торможение двигателями.

До сих пор мягкую посадку на Луне смогли выполнить только пять стран: СССР, США, Китай, Индия и Япония. Однако частные компании активно развивают космические программы, предлагая новые и более доступные возможности для освоения Луны.

Следующей важной вехой в частной космонавтике станет посадка модуля Athena от американской компании Intuitive Machines 6 марта. Он доставит на Луну три лунохода, буровую установку и уникальный прыгающий дрон, способный исследовать поверхность Луны в труднодоступных местах.

Ранее сообщалось, что удивительный восход Солнца на Луне запечатлел космический аппарат.