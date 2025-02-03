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Наука и технологии

Казахстанские ученые раскрыли генетическую историю породы тобет

Казахстанские ученые раскрыли генетическую историю породы тобет, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 18:23 Фото: tobet.kz
Казахстанские ученые впервые подробно исследовали генетическое разнообразие и происхождение казахской породы собак тобет, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Министерство науки и высшего образования РК, статья с результатами исследования опубликована в одном из самых цитируемых мировых научных журналов – Scientific Reports.

Работа выполнена специалистами Института генетики и физиологии Комитета науки МНВО РК. Исследование охватило 107 собак тобет из различных регионов Казахстана и Монголии. Ученые использовали методы анализа коротких тандемных повторов и полногеномного секвенирования, сравнивая полученные данные с геномами 24 других рабочих пород собак.

Результаты показали, что тобет обладает семью различными генетическими кластерами, что свидетельствует о его сложном историческом происхождении. Выяснилось, что порода сформировалась в результате многовекового кочевого образа жизни и постоянного смешения с другими собаками.

Кроме того, исследование опровергло ранее распространенную гипотезу о близком родстве тобета с тибетским мастифом. Филогенетический анализ показал его большую генетическую близость к турецкому акбашу и среднеазиатской овчарке. Анализ митохондриальной ДНК выявил у собак тобет древний гаплотип A18, который входит в число семи самых древних известных гаплотипов.

В исследовании приняли участие 18 казахстанских ученых.

С 1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу закон по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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