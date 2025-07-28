#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
544.87
639.02
6.88
Общество

Кинологи КНБ Казахстана рассказали о собаках породы тазы и тобет

Тазы, казахская порода, собака Тазы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 07:15 Фото: akorda.kz
Специалисты управления служебной кинологии пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан рассказали об особенностях двух пород казахских собак, сообщает Zakon.kz.

На базе управления – три представителя национальных пород. Это пара тобетов и тазы – казахская борзая. Крошечными щенками их передали заводчики из ассоциации "Жеті қазына". Здесь сразу же принялись за воспитание, передает МТРК "МИР".

"С первого месяца мы работали с тазы по поиску дериватов, взрывчатых и наркотических веществ. Показывала себя хорошо, особенно вместе с немецкой и бельгийской овчарками. Но после шести месяцев рабочая активность снизилась. Дело в предназначении и инстинктах. В поведении ярко проявилась охотничья тяга к движущимся объектам и птицам, она стала сильно отвлекаться", – рассказал специалист Управления служебной кинологии Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Бауыржан Закин.

Эти собаки блистают на выставках, занимают призовые места. А вот на пограничных заставах ни тазы ни тобетов пока не встретить. Их только обучают и фиксируют наблюдения.

"Выводы делать еще рано и трех собак для общей картины недостаточно", – считают кинологи.

Пока главным помощником пограничника остается овчарка. В управлении служебной кинологии разводят и воспитывают немецких, бельгийских и голландских. Готовить их начинают еще щенками. К шести месяцам уже понятно, какая служба им подходит.

В управлении кинологической службы стараются внедрять не только технику, дроны и камеры, но и нестандартные методы. Например, включают собакам классическую музыку, чтобы снизить уровень стресса.

На днях в Алматы зоозащитники спасали собаку с перерезанной шеей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 28 по 30 июля
Общество
17:41, 27 июля 2025
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 28 по 30 июля
Циклон принесет дожди в Казахстан: без осадков останется только юг
Общество
16:02, 27 июля 2025
Циклон принесет дожди в Казахстан: без осадков останется только юг
К алматинцам обратились с важным предупреждением из-за жары
Общество
14:59, 27 июля 2025
К алматинцам обратились с важным предупреждением из-за жары
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: