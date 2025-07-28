Кинологи КНБ Казахстана рассказали о собаках породы тазы и тобет

Специалисты управления служебной кинологии пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан рассказали об особенностях двух пород казахских собак, сообщает Zakon.kz.

На базе управления – три представителя национальных пород. Это пара тобетов и тазы – казахская борзая. Крошечными щенками их передали заводчики из ассоциации "Жеті қазына". Здесь сразу же принялись за воспитание, передает МТРК "МИР".

"С первого месяца мы работали с тазы по поиску дериватов, взрывчатых и наркотических веществ. Показывала себя хорошо, особенно вместе с немецкой и бельгийской овчарками. Но после шести месяцев рабочая активность снизилась. Дело в предназначении и инстинктах. В поведении ярко проявилась охотничья тяга к движущимся объектам и птицам, она стала сильно отвлекаться", – рассказал специалист Управления служебной кинологии Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Бауыржан Закин.

Эти собаки блистают на выставках, занимают призовые места. А вот на пограничных заставах ни тазы ни тобетов пока не встретить. Их только обучают и фиксируют наблюдения.

"Выводы делать еще рано и трех собак для общей картины недостаточно", – считают кинологи.

Пока главным помощником пограничника остается овчарка. В управлении служебной кинологии разводят и воспитывают немецких, бельгийских и голландских. Готовить их начинают еще щенками. К шести месяцам уже понятно, какая служба им подходит.

В управлении кинологической службы стараются внедрять не только технику, дроны и камеры, но и нестандартные методы. Например, включают собакам классическую музыку, чтобы снизить уровень стресса.

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