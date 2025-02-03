Поваренная соль в космосе: ученые сделали неожиданное открытие

Австралийские ученые изучили образцы астероида Бенну, доставленные на Землю в рамках миссии NASA OSIRIS-REx, и обнаружили в них следы древних химических процессов, происходивших в ранней Солнечной системе, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Астероид Бенну состоит из фрагментов разрушенного небесного тела, возраст которого оценивается в 4,5 млрд лет. По мнению исследователей, он мог находиться за орбитой Сатурна, пока не был разрушен в результате столкновения. Уникальность астероида заключается в том, что его материал практически не подвергался изменениям с момента формирования Солнечной системы, что делает его своеобразной "капсулой времени".

В ходе анализа ученые выявили в образцах различные соли, включая карбонаты, фосфаты, сульфаты и хлориды. Неожиданной находкой стал галит – обычная поваренная соль (NaCl).

"Минералы, обнаруженные в образцах, могли сформироваться при испарении солевых растворов, аналогичных тем, что встречаются в земных соленых озерах", – отметил ведущий автор исследования Ник Тиммс.

По его словам, подобные соединения играют важную роль в химической эволюции и способны создавать условия для образования органических молекул – основы жизни.

Обнаруженные вещества также указывают на возможное существование жидкой воды на древних астероидах. Это открытие поможет лучше понять химические процессы, происходящие на ледяных телах Солнечной системы, таких как спутник Сатурна Энцелад и карликовая планета Церера, где под поверхностью находятся соленые океаны.

Хотя сам Бенну не является обитаемым, исследование его состава позволит ученым оценить возможность существования жизни на других малых космических объектах.

Ранее астрономы нашли суперпланету с шансом на жизнь недалеко от Солнечной системы.

