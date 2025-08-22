"Капсулу времени" с тайнами Солнечной системы обнаружили астрономы

Астрономы заявили, что астероид Бенну, образцы которого в 2023 году доставил на Землю зонд NASA OSIRIS-REx, хранит в себе смесь древнейшего вещества со всего солнечного мира и даже из межзвездного пространства, что ученые сравнили с капсулой времени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature Astronomy, специалисты провели исследование и пришли к выводу, что "родительский" астероид Бенну содержал обилие льда, который в какой-то момент растаял и вступил в реакцию с минералами. В результате в составе сохранились соединения, сформированные при контакте воды и твердых пород при относительно низких температурах – около 25 градусов. Это значит, что внутри древнего тела могли на протяжении миллиардов лет идти процессы, важные для зарождения химии жизни.

Отмечается, что на поверхности зерен видны следы космического выветривания – микроскопические кратеры и брызги расплавленной породы, оставленные ударами микрометеоритов и воздействием солнечного ветра. Эти наблюдения, пишут ученые, говорят о том, что вещество астероида постоянно менялось как изнутри, так и снаружи.

По словам экспертов, сравнивать такие образцы с метеоритами, упавшими на Землю, сложно, ведь последние подвергаются изменению при прохождении атмосферы. А значит, именно миссии по прямому возвращению грунта, как OSIRIS-REx, дают наиболее "чистое" понимание того, как формировалась и развивалась Солнечная система.

