#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
537.34
623.05
6.65
Наука и технологии

"Капсулу времени" с тайнами Солнечной системы обнаружили астрономы

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 21:47 Фото: pixabay
Астрономы заявили, что астероид Бенну, образцы которого в 2023 году доставил на Землю зонд NASA OSIRIS-REx, хранит в себе смесь древнейшего вещества со всего солнечного мира и даже из межзвездного пространства, что ученые сравнили с капсулой времени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature Astronomy, специалисты провели исследование и пришли к выводу, что "родительский" астероид Бенну содержал обилие льда, который в какой-то момент растаял и вступил в реакцию с минералами. В результате в составе сохранились соединения, сформированные при контакте воды и твердых пород при относительно низких температурах – около 25 градусов. Это значит, что внутри древнего тела могли на протяжении миллиардов лет идти процессы, важные для зарождения химии жизни.

Отмечается, что на поверхности зерен видны следы космического выветривания – микроскопические кратеры и брызги расплавленной породы, оставленные ударами микрометеоритов и воздействием солнечного ветра. Эти наблюдения, пишут ученые, говорят о том, что вещество астероида постоянно менялось как изнутри, так и снаружи.

По словам экспертов, сравнивать такие образцы с метеоритами, упавшими на Землю, сложно, ведь последние подвергаются изменению при прохождении атмосферы. А значит, именно миссии по прямому возвращению грунта, как OSIRIS-REx, дают наиболее "чистое" понимание того, как формировалась и развивалась Солнечная система.

Ранее в NASA заявили о новом неизвестном спутнике Урана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Знаменитый вирус впервые вызвал одну из форм рака кожи
Наука и технологии
08:55, Сегодня
Знаменитый вирус впервые вызвал одну из форм рака кожи
Под Китаем обнаружили древние структуры, способные переписать историю Земли
Наука и технологии
07:40, Сегодня
Под Китаем обнаружили древние структуры, способные переписать историю Земли
Эксперты выяснили, как смартфоны следят за нами
Наука и технологии
05:30, Сегодня
Эксперты выяснили, как смартфоны следят за нами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: