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Наука и технологии

Тайконавты исследуют южный полюс Луны с помощью "попрыгунчика"

Тайконавты исследуют южный полюс Луны с помощьюпопрыгунчика, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 06:56 Фото: pixabay
Разработчики из Китая заявили, что миссия "Чанъэ-7" включает прыгающую роботизированную платформу. С ее помощью ученые намерены исследовать южный полюс спутника Земли, опередив высадку американских астронавтов, сообщает Zakon.kz.

С 2013 года Китай активно запускает автоматы для высадки и исследования Луны.

"Чанъэ-3" и "Чанъэ-5" изучили обращенную к Земле сторону естественного спутника, "Чанъэ-4" и "Чанъэ-6" – дальнюю, которую с нашей планеты никогда не видно. До этого земные аппараты там не прилунялись.

"Чанъэ-7", миссия, запланированная на 2026 год, должна изучить окрестности южного полюса Селены. Его спутниковые снимки заставляют предположить наличие там вечной мерзлоты, и то, что где-то в этом районе были точки, где вечная мерзлота подтаивала (а жидкая вода, вероятно, тут же испарялась).

Фото: CCTV

У Вэйжэнь (Wu Weiren), глава китайской лунной программы, уточнил, что "Чанъэ-7" будет включать стационарный посадочный аппарат, луноход, но более модернизированный. Так называемый, подвижный "попрыгунчик" – робот, двигающийся не на колесах, как все прочие луноходы, начиная с советских, а небольшими прыжками.

Преимущества такой системы перед другими – в способности перемещаться даже по крутым склонам и запыленным участкам. Южный полюс Луны отличается пересеченным ландшафтом, на котором колесная и даже гусеничная техника просто перевернется.

Энергию прыгающий робот будет получать от вертикально установленных солнечных батарей.

Ранее ученые сделали неожиданное открытие о присутствии поваренной соли в космосе.

Аксинья Титова
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