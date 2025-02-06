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Наука и технологии

Первый в мире эмбрион кенгуру вырастили при помощи ЭКО в Австралии

ученые вырастили первый в мире эмбрион кенгуру, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 01:37 Фото: pixabay
Ученые из Квинслендского университета вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО, что открывает новые возможности для сохранения исчезающих видов сумчатых, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC, исследователи использовали метод интрацитоплазматической инъекции, при котором сперматозоиды вводятся в цитоплазму яйцеклетки с помощью специальных микроманипуляторов.

"Ученые из Квинслендского университета успешно произвели первый эмбрион кенгуру с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что, по их словам, является большим шагом на пути к спасению других видов сумчатых от вымирания", – говорится в сообщении.

По словам ведущего исследователя Андреса Гамбини, ученые обнаружили, что эмбрион может месяцами оставаться в анабиозе внутри самки, пока условия окружающей среды не станут благоприятными. Это открытие дает важное понимание особенностей репродуктивной системы кенгуру.

Гамбини подчеркнул, что конечная цель заключается в сохранении находящихся под угрозой исчезновения видов сумчатых, таких как коалы, тасманийские дьяволы, северные волосатоносые вомбаты и опоссумы Ледбитера.

Ранее сообщалось, почему на фоне общего снижения рождаемости в мире появляется все больше близнецов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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