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Наука и технологии

Неуловимое животное Австралии изучили с помощью дронов

Неуловимое животное Австралии изучили с помощью новых технологий , фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 08:32 Фото: wikipedia
Исследователи из австралийского Университета Джеймса Кука придумали новый способ изучения кенгуру Беннетта. Он считается одним из самых неуловимых сумчатых планеты, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Australian Mammalogy.

Кенгуру Беннетта, в отличие от наземных сородичей, проводят свою жизнь на верхушках деревьев тропических лесов Австралии и Новой Гвинеи, питаясь листьями и лианами. Они редко спускаются на землю, поэтому зоологам до недавнего времени было достаточно сложно их изучать. И вот на помощь пришли новые технологии.

Фото: Emmeline Norris

Команда исследователей использовала тепловизионные дроны для обнаружения редких животных, что позволило найти кенгуру, даже если они скрывались за листвой. Так удалось обнаружить шесть особей менее чем за час полета – результат, недостижимый для традиционных методов.

Сканирование лесов с помощью дронов позволит не только наблюдать за жизнью кенгуру Беннетта, но и даст возможность достаточно точно оценить размер их популяции.

Ранее стало известно, что первый в мире эмбрион кенгуру вырастили при помощи ЭКО в Австралии.

Аксинья Титова
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