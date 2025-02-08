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Наука и технологии

Шесть мифов об изменах, которые опровергла наука – психолог

Шесть мифов об изменах, которые опровергла наука, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 04:59 Фото: pixabay
Психологи перечислили самые распространенные мифы об изменах и рассказали, какие из них являются ошибками сознания, сообщает Zakon.kz.

1. Измена всегда разрушает отношения

Конечно, измена меняет отношения, потому что вызывает сложные эмоции у одного или обоих партнеров и ощущение потери. Тот, кому изменили, может чувствовать боль изза утраты доверия и безопасности. Тот, кто изменил, нередко ощущает вину. Однако это не обязательно означает, что пара в итоге расстанется. Как отмечают психологи, иногда после измены партнеры могут стать даже ближе. Но для этого оба человека должны быть нацелены на восстановление отношений.

2. В неверности всегда виноваты оба

У одноразовой измены или романа на стороне могут быть десятки причин. Например:

  • потеря чувства привязанности к партнеру;
  • нерешенные проблемы вроде страха близости или избегания конфликтов;
  • проблемы с физическим здоровьем;
  • нарушения психического здоровья, включающие депрессию, тревогу или биполярное расстройство;
  • разного рода зависимости;
  • стрессовые периоды;
  • личная неудовлетворенность и низкая самооценка;
  • злость на партнера;
  • влюбленность в другого человека;
  • желание разнообразия в сексе;
  • месть.

А еще, бывает, люди изменяют безо всяких причин.

3. Обычно изменяют с незнакомцами

Распространенный сюжет в фильмах: герой уходит в бар, выпивает, знакомится с кемто и утром просыпается в чужой постели с больной головой и чувством вины. На деле чаще адюльтер происходит с тем, кого человек хорошо знает. Прежде чем дойти до интима, люди прощупывают почву: переписываются, обмениваются фото и так далее.

4. В новых отношениях человек не изменит

Этот миф популярен среди тех, с кем изменили: "Он(а) просто был(а) несчастлив(а), но со мной такого не повторится, мне человек будет верен". Бывает и так. Но в целом статистика на этот счет говорит, что вероятность измены для людей, которые уже делали это ранее в 3,5 раза выше.

5. Зависимые от партнера люди не изменяют

Бытует мнение, что человек, который сам ничего не зарабатывает и живет за счет партнера, должен быть более верным. Ведь вне отношений ему будет тяжело. На деле такие люди изменяют чаще. Интересно, что зависимый финансово мужчина более склонен к неверности, чем зависимая женщина.

6. Мужчины изменяют чаще женщин

Это не совсем миф. Мужчины чуть активнее в своей неверности, но разрыв между полами не значительный. Такие данные обычно получают по результатам опросов. В них приходится полагаться на честность респондентов. А женщинам бывает труднее признаться в неверности из-за общественных порицаний.

В возрасте до 34 лет о неверности рассказывает примерно одинаковое количество мужчин и женщин. Разница начинает нарастать среди людей постарше и с годами становится более заметной в пользу мужчин.

Ранее ученые ответили, почему в некоторых парах мужчина и женщина похожи.

Аксинья Титова
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