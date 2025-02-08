Шесть мифов об изменах, которые опровергла наука – психолог
1. Измена всегда разрушает отношения
Конечно, измена меняет отношения, потому что вызывает сложные эмоции у одного или обоих партнеров и ощущение потери. Тот, кому изменили, может чувствовать боль из за утраты доверия и безопасности. Тот, кто изменил, нередко ощущает вину. Однако это не обязательно означает, что пара в итоге расстанется. Как отмечают психологи, иногда после измены партнеры могут стать даже ближе. Но для этого оба человека должны быть нацелены на восстановление отношений.
2. В неверности всегда виноваты оба
У одноразовой измены или романа на стороне могут быть десятки причин. Например:
- потеря чувства привязанности к партнеру;
- нерешенные проблемы вроде страха близости или избегания конфликтов;
- проблемы с физическим здоровьем;
- нарушения психического здоровья, включающие депрессию, тревогу или биполярное расстройство;
- разного рода зависимости;
- стрессовые периоды;
- личная неудовлетворенность и низкая самооценка;
- злость на партнера;
- влюбленность в другого человека;
- желание разнообразия в сексе;
- месть.
А еще, бывает, люди изменяют безо всяких причин.
3. Обычно изменяют с незнакомцами
Распространенный сюжет в фильмах: герой уходит в бар, выпивает, знакомится с кем то и утром просыпается в чужой постели с больной головой и чувством вины. На деле чаще адюльтер происходит с тем, кого человек хорошо знает. Прежде чем дойти до интима, люди прощупывают почву: переписываются, обмениваются фото и так далее.
4. В новых отношениях человек не изменит
Этот миф популярен среди тех, с кем изменили: "Он(а) просто был(а) несчастлив(а), но со мной такого не повторится, мне человек будет верен". Бывает и так. Но в целом статистика на этот счет говорит, что вероятность измены для людей, которые уже делали это ранее в 3,5 раза выше.
5. Зависимые от партнера люди не изменяют
Бытует мнение, что человек, который сам ничего не зарабатывает и живет за счет партнера, должен быть более верным. Ведь вне отношений ему будет тяжело. На деле такие люди изменяют чаще. Интересно, что зависимый финансово мужчина более склонен к неверности, чем зависимая женщина.
6. Мужчины изменяют чаще женщин
Это не совсем миф. Мужчины чуть активнее в своей неверности, но разрыв между полами не значительный. Такие данные обычно получают по результатам опросов. В них приходится полагаться на честность респондентов. А женщинам бывает труднее признаться в неверности из- за общественных порицаний.
В возрасте до 34 лет о неверности рассказывает примерно одинаковое количество мужчин и женщин. Разница начинает нарастать среди людей постарше и с годами становится более заметной в пользу мужчин.
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