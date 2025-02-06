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Наука и технологии

Почему в некоторых парах мужчина и женщина похожи

Почему в парах мужчина и женщина похожи, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 16:21 Фото: pexels
Доктор Карен Ву, доцент кафедры психологии Калифорнийского государственного университета, назвал несколько психологических причин тому, что мужчины и женщины в паре оказываются схожи, сообщает Zakon.kz.

Его исследование опубликовано в журнале Psychology Today.

Одним из ключевых факторов является предвзятость: люди тяготеют к представителям той же этнической, возрастной или социальной группы. Это явление особенно заметно в межрасовом общении, где большинство предпочитает партнеров из своего круга общения.

Еще одно объяснение кроется в скрытой форме эгоизма: люди подсознательно отдают предпочтение тем характеристикам внешности, которые есть в них самих. Также играет роль эффект узнаваемости: человеку нравятся вещи, которые ему знакомы, потому что они легче обрабатываются мозгом. Поэтому собственное лицо и лица, напоминающие его, становятся привлекательными, пишет championat.com.

Психологический феномен, известный как сексуальный импринтинг, тоже играет важную роль. Дети с детства формируют представление о желаемом партнере, ассоциируя его с лицами своих родителей. Однако степень привлекательности черт родителей зависит от эмоциональной близости ребенка с ними, уточняют авторы.

Кроме того, партнеры часто обладают схожими индексами массы тела, весом и ростом, что может быть связано как с генетической предрасположенностью, так и с общими образцами поведения и привычек.

Ранее психологи дали 10 вредных советов о том, как испортить отношения.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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