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Советы

Привыкнуть за 21 день: психолог развеяла популярный миф

Девушка, йога, разминка, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 08:49 Фото: pexels
Психолог Милана Орехова рассказала, что за 21 день невозможно сформировать привычку. По ее словам, эта цифра не более чем красивый и удобный миф, сообщает Zakon.kz.

В беседе с KP.RU, психолог пояснила, что современные исследования опровергают популярный миф. Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что в среднем для появления привычки требуется около 66 дней, чтобы стать автоматической. При этом сроки могут значительно различаться.

"Привыкнуть выпивать стакан воды после завтрака проще, чем начать тренироваться несколько раз в неделю или полностью изменить режим питания. Поэтому нет единого срока, после которого любое действие автоматически становится привычкой", – объяснила Милана Орехова.

Многие бросают изменения как раз тогда, когда привычка еще только начинает формироваться. Человек выдерживает 21 день, не чувствует обещанной легкости и решает, что у него снова ничего не получилось.

Психолог советует обратить внимание на детали. Если вечером на виду лежит сладкое, вероятность съесть запретное возрастает. Если телефон находится рядом с кроватью, человек с большей вероятностью проведет время перед сном в социальных сетях.

Работает и обратный принцип. Если книга лежит на прикроватной тумбочке, а телефон задвинут в угол шкафчика, то выполнить полезное действие становится проще.

Сила воли особенно ненадежна вечером, в состоянии усталости, стресса или эмоционального напряжения. Именно в такие моменты человек возвращается к самому простому и привычному сценарию. Поэтому лучше заранее изменить условия, а не рассчитывать, что каждый раз удастся победить себя в последний момент.

Желание внезапно съесть сладкое или другую калорийную пищу не всегда означает, что организм действительно голоден. Психотерапевт объяснила, по каким признакам можно распознать эмоциональное переедание и почему во время стресса особенно сильно тянет к еде.

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Камила Салкымбаева
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