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Наука и технологии

Математик-пророк Сидик Афган рассчитал, когда ждать Третью мировую войну

Математик-пророк Сидик Афган предсказал, когда будет Третья мировая война, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 16:46 Фото: Instagram/sediqafghanofficial
Математик Сидик Афган, который уже предсказывал точные даты масштабных мировых событий, рассказал, стоит ли в ближайшие годы ждать Третьей мировой войны сообщает Zakon.kz.

В студии "Прямого эфира" на "России 1" математик напомнил свои ранние расчеты о том, что в 2025 году в мире будет беспорядок, землетрясения, экологические проблемы, наводнения. 2025-й, по его словам, является переломным для всего человечества.

Сидик Афган провел математические расчеты, которые указывают на то, что в 2026-2032 годах начнется разрушение мировой экономики. Особенно в 2027 году очень сильно ухудшится состояние Европы. Уже сейчас там участились наводнения, пожары, происходит разрушение экономики и существуют проблемы с экологией, заявил математик.

Что касается Третьей мировой войны, то, по словам предсказателя, до 2055 года ее не будет. Но будет кибер-война.

"Вместо бомб будут воевать компьютеры, будет война IT-технологий", – сказал математик.

Он также высказал уверенность в том, что миру грозит новый вирус, над созданием которого сейчас идет работа.

Математик Сидик Афган не первый десяток лет предсказывает будущее с помощью вычислений. Он знал о кризисе 2014 года, распаде СССР и пандемии коронавируса.

Ранее ученые обнаружили "массовые выбросы" метана на морском дне Антарктиды. Газ способен нагревать планету примерно в 30 раз больше, чем углекислый. Есть предположения, что это может стать катастрофой для климата на планете.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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