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Технологии

Китайская и американская нейросети дали прогнозы о начале Третьей мировой войны

Горящие здания, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 15:18 Фото: pixabay
Китайская DeepSeek и американский ChatGPT спрогнозировали, когда мировая ситуация ухудшится настолько, что начнется Третья мировая война, сообщает Zakon.kz.

Обе нейросети назвали период с 2025 по 2030 год.

Так, ChatGPT ответил aif.ru, что в указанный период будет высок риск из-за возможности эскалации конфликта между США и Китаем по поводу Тайваня, между Россией и НАТО из-за Украины. Кроме того, причиной начала Третьей мировой войны могут стать ускорение гонки вооружений и слабость таких международных организаций, как ООН и ОБСЕ.

А китайская DeepSeek написала, что Третья мировая война может начаться до 2030 года из-за усиления напряженности между США и Китаем по поводу Тайваня. Кроме того, возможными причинами могут стать эскалация в Европе между РФ и НАТО и втягивание мировых держав в ирано-израильский конфликт.

Обе нейросети считают, что последствия Третьей мировой войны будут крайне трагическими. В случае применения ядерного оружия в мире будет сотни миллионов или миллиарды погибших, а также радиационное заражение.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский прокомментировал, что у нейросетей нет достоверной информации о том, каким будет будущее, и к таким ответам нужно относиться скептически.

"Никакая нейросеть не сможет это определить. Это лишь алгоритм, который позволяет агрегировать большое количество информации и играть с ней. У нейросети нет хрустального шара или условных карт Таро, которые она могла бы раскинуть и сказать, что будет так, а не иначе", – сказал он.

В отличие от нейросетей-предсказателей человек-математик Сидик Афган рассчитал, что Третьей мировой войны не будет до 2055 года.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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