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Наука и технологии

В Антарктиде обнаружили настоящую климатическую бомбу для планеты

В Антарктиде обнаружили настоящую климатическую бомбу для планеты, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 08:55 Фото: pixabay
Группа испанских ученых обнаружила "массовые выбросы" метана на морском дне Антарктиды. Этот газ способен нагревать планету примерно в 30 раз больше, чем углекислый газ, сообщает Zakon.kz.

По информации издания El pais, до сих пор неизвестно, может ли это стать катастрофой для климата на планете.

"Это как лед, который можно поджечь, и он будет гореть", – объяснил ученый Ургелес из Института морских наук в Барселоне.

Существует теория, что истончение огромного антарктического ледяного щита, начавшееся в конце последнего ледникового периода, вызывает уменьшение веса на суше и поднятие континента. В научных кругах это явление называется "последний отскок".

В результате истончения ледников может произойти огромный выброс метана, который находится на морском дне на протяжении тысячелетий. По мнению деятелей науки, это может привести к непоправимым последствиям для климата.

Геологи предупреждают о еще одной угрозе. Нестабильность морских отложений может привести к возникновению огромных оползней на континентальном склоне, а это может привести к цунами.

Ранее ученых обеспокоила другая находка в Антарктиде.

Аксинья Титова
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