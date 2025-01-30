Врач предупредила о неожиданной опасности коронавируса для мозга

Перенесенная коронавирусная инфекция может негативно сказываться на работе мозга, даже если болезнь протекала в легкой форме, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила невролог Наталия Глотова в интервью KP.RU.

По ее словам, исследования показали, что у переболевших COVID-19 могут наблюдаться симптомы, характерные для черепно-мозговых травм. Среди них – головокружение, головные боли, проблемы с равновесием, судороги и даже инсульты.

Специалист отметила, что коронавирус оказывает сразу несколько негативных воздействий на головной мозг. В частности, он может ухудшать память, приводить к уменьшению его объема, изменению структуры и воспалению сосудов. Кроме того, вирус способен нарушать гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от токсинов.

Глотова также указала, что COVID-19 может ускорять процессы старения мозга. По ее данным, у переболевших в легкой или средней форме повреждения могут соответствовать семи годам естественного старения, а в тяжелых случаях — 20 годам.

Ранее стало известно, что коронавирус почти вдвое сильнее воздействует на почки, чем пневмония.