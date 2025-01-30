Врач предупредила о неожиданной опасности коронавируса для мозга
Об этом сообщила невролог Наталия Глотова в интервью KP.RU.
По ее словам, исследования показали, что у переболевших COVID-19 могут наблюдаться симптомы, характерные для черепно-мозговых травм. Среди них – головокружение, головные боли, проблемы с равновесием, судороги и даже инсульты.
Специалист отметила, что коронавирус оказывает сразу несколько негативных воздействий на головной мозг. В частности, он может ухудшать память, приводить к уменьшению его объема, изменению структуры и воспалению сосудов. Кроме того, вирус способен нарушать гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от токсинов.
Глотова также указала, что COVID-19 может ускорять процессы старения мозга. По ее данным, у переболевших в легкой или средней форме повреждения могут соответствовать семи годам естественного старения, а в тяжелых случаях — 20 годам.
Ранее стало известно, что коронавирус почти вдвое сильнее воздействует на почки, чем пневмония.
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