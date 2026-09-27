Ученые выяснили, что ускоряет старение мозга, и назвали способы его замедлить

Ученые выяснили, как замедлить старение мозга и защитить нервные клетки от нейродегенеративных заболеваний. Комплексный подход на основе метаболитов витамина B3, физических нагрузок и поддержки кишечной микробиоты может стать ключом к сохранению когнитивных функций, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в научном обзоре исследователя У Чжана из Университета Яньань (Китай), опубликованном в PubMed и Web of Science, возрастное угасание когнитивных функций, а также развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона напрямую связаны с истощением кофермента NAD+ (никотинамидадениндинуклеотида).

Это соединение играет ключевую роль в клеточной bioenergetics, поддержании работы митохондрий, восстановлении ДНК и регуляции воспалительных процессов в головном мозге.

Почему снижается уровень NAD+

С возрастом запасы NAD+ в тканях неизбежно сокращаются. Это происходит как из-за снижения его естественного синтеза, так и вследствие гиперактивации ферментов-потребителей, таких как CD38 и PARP, участвующих в воспалительных реакциях и ремонте поврежденной ДНК.

"Нейроны головного мозга, обладающие чрезвычайно высоким энергопотреблением, оказываются наиболее уязвимыми к дефициту этого молекулярного ресурса. В результате нарушается работа синапсов, возрастает окислительный стресс и активируется хроническое нейровоспаление", – говорится в сообщении.

Три шага к восстановлению молекулярного баланса

Для поддержания когнитивного здоровья ученые предлагают использовать синергический подход, объединяющий три направления:

Предшественники витамина B3. Производные витамина B3 – никотинамидрибозид (NR), никотинамидмононуклеотид (NMN), ниацин и никотинамид – служат строительным материалом для восполнения пула NAD+ через различные биохимические пути. Доклинические испытания показывают их способность улучшать работу митохондрий и повышать устойчивость клеток к стрессу. Физическая активность. Регулярные тренировки стимулируют фермент AMPK, активируют белки-сиртуины (SIRT1 и SIRT3) и белок BDNF (мозговой нейротрофический фактор). Кроме того, физические нагрузки регулируют гипоксия-индуцируемый фактор HIF-1α, способствуя адаптации сосудов и укреплению нейронных связей. Кишечная микробиота. Ось "кишечник – мозг" играет важную роль в поддержании гомеостаза NAD+. Полезные микроорганизмы участвуют в метаболизме триптофана и влияют на доступность витамина B3, снижая системное воспаление.

Исследователи подчеркивают, что хотя комбинация нутрицевтиков, спорта и заботы о микрофлоре демонстрирует многообещающие результаты в экспериментальных моделях, определение точных дозировок и долгосрочной клинической эффективности для человека требует дальнейших многолетних исследований.

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