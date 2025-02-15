Ученые выяснили, откуда на дне Темзы человеческие останки

Новое исследование человеческих останков, извлеченных из реки Темзы, показывает, что люди часто сбрасывали туда тела в бронзовом и железном веках, сообщает Zakon.kz.

За последние два столетия со дна реки Темзы в Великобритании были извлечены сотни человеческих костей, и новое исследование этих скелетов предполагает, что большинство из них относятся к бронзовому и железному векам, пишет Live Science.

Однако пока неясно, почему вообще тела сбрасывали в воду.

В исследовании, опубликованном 28 января в журнале Antiquity , исследователи подробно описали свой анализ радиоуглеродного датирования 30 скелетов, обнаруженных в Темзе, с целью выяснить, когда и почему трупы оказались в реке.

"Большинство людей, включая лондонцев, были весьма ошеломлены, услышав, что сотни человеческих костей были найдены в реке Темзе", – сообщила ведущий автор исследования Никола Артур, куратор Музея естественной истории в Лондоне.

По ее словам, человеческие скелеты достаточно часто находили в водоемах северо-западной Европы, но кости из Темзы представляют собой уникальное крупное скопление.

Когда исследователи объединили свои 30 новых радиоуглеродных дат с 31 предыдущей датой, они обнаружили, что тела из Темзы датируются периодом от 4000 г. до н. э. до 1800 г. н. э. – периодом почти в 6000 лет. Но большинство из них относятся к бронзовому веку (2300–800 гг. до н. э.) и железному веку (800 г. до н. э. – 43 г. н. э.) и были найдены в зонах выше по течению реки.

Артур подозревает, что это было частью более широкой тенденции на северо-западе Европы, когда доисторические люди намеренно помещали ритуально важные останки в водоемы.

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