Ученые зафиксировали загадочную радиоактивную аномалию в Тихом океане

Немецкие исследователи обнаружили в древних слоях морского дна Тихого океана неожиданное повышение уровня радиоактивного изотопа бериллия-10, сообщает Zakon.kz.

Это открытие, описанное в журнале Nature Communications, может стать важным маркером для изучения геологической истории Земли.

Бериллий-10 образуется в верхних слоях атмосферы под воздействием космических лучей, после чего оседает на дне океанов, становясь частью ферромарганцевых корок – медленно растущих морских отложений.

Аномальный всплеск содержания этого изотопа был зафиксирован в центральной и северной частях Тихого океана и относится к периоду 9-12 миллионов лет назад. По словам ведущего автора исследования, физика Доминика Колла, эта радиоактивная аномалия может простираться далеко за пределы Тихого океана, распространяясь по всему земному шару.

Ученые рассматривают две возможные причины этого явления. Одна из них связана с изменением океанских течений около 10 миллионов лет назад, что могло привести к увеличению количества бериллия-10 в регионе. Другая гипотеза предполагает влияние космических факторов, таких как вспышка сверхновой или прохождение Солнечной системы через область межзвездного пространства с повышенным уровнем космического излучения.

Ферромарганцевые корки служат своеобразной "летописью" Земли, в которой каждый миллиметр отложений хранит около миллиона лет истории. Бериллий-10 особенно ценен для датирования древних событий, так как его период полураспада составляет примерно 1,4 миллиона лет, что позволяет изучать временные промежутки вплоть до 10 миллионов лет.

В рамках исследования ученые проанализировали образцы толщиной 50 мм, охватывающие период более 18 миллионов лет. Неожиданно в слое возрастом около 10 миллионов лет концентрация бериллия-10 оказалась в два раза выше прогнозируемого уровня.

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