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Наука и технологии

В мире стали чаще покупать дорогие смартфоны

В мире стали чаще покупать дорогие смартфоны, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 05:36 Фото: pixabay
Потребительский интерес на мировом рынке смартфонов сдвинулся в сторону премиальных моделей. Каждый четвертый проданный в 2024 году экземпляр оказался таковым, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в отчете агентства Counterpoint Research (CR). Специалисты объясняют это тем, что дорогие смартфоны обычно являются более качественными, а производители дольше поддерживают их обновлениями. В долгосрочной перспективе это позволяет пользователям сэкономить.

Под понятием премиум-смартфонов аналитики CR понимают устройства, оптовая стоимость которых превышает 600 долларов (300 063 тенге). Специалисты компании заметили, что доля премиальных телефонов выросла с 15% в 2020 году до 25% в 2024 году. То есть, каждый четвертый смартфон, проданный в 2024-м, относился к премиум-сегменту.

Лидером на рынке премиум-устройств стала американская Apple, большая часть смартфонов которой стоит дороже 600 долларов. Она получила долю 66%. Ниже расположились корейская Samsung и китайская Huawei – 18 и 7% соответственно.

Ранее сообщалось, что смартфон известного бренда разослал интимное видео американца его контактам.

Аксинья Титова
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