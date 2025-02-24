Как недостаток сна убивает здоровье
Об этом предупреждает врач общей практики Татьяна Захарова. По ее словам, во время сна организм запускает важные механизмы клеточного восстановления. Когда они осуществляются полноценно, человек – более защищен практически от всех заболеваний. Такая защита во многом определяется тем, что за период сна клетки тела очищаются от "мусорных" компонентов (например, излишков белковых веществ), которые повышают риски воспаления и повреждений в клеточных структурах. Недостаток сна может серьезно нарушить этот процесс, что чревато развитием опасных для здоровья последствий.
Дестабилизация иммунной системы
Говоря о том, что недостаток сна "убивает" людям здоровье, Захарова уточнила в комментарии для MedikForum.ru, что случающаяся время от времени бессонная ночь не является проблемой, но систематический недостаток сна крайне вреден в своей долгосрочной перспективе.
"В его случае нарушается выработка важных иммунных клеток, таких как Т-клетки и цитокины, которые защищают организм от инфекций и воспаления. Когда это происходит, иммунная система утрачивает свой защитный потенциал, человек в целом становится более слабым и уязвимым", – отметила специалист.
Проблемы с сердцем
На нехватку сна организм реагирует как на стресс, увеличивая выработку кортизола и других "стрессовых" гормонов. Вместе с воспалительным процессом, риск которого повышается из-за недосыпа, это оказывает негативное воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы – в результате может повыситься артериальное давление, возникает аритмия (нарушение сердечного ритма), воспаляется сосудистая ткань (вследствие такого воспаления может развиться атеросклероз, который характеризуется повышенной концентрацией холестерина и кальция в кровеносных сосудах и образованием бляшек).
Гормональные сдвиги
Недостаток сна оказывает заметное влияние на выработку гормонов (например, таких, как эстроген и тестостерон), провоцируя их дисбаланс. Вследствие чего может нарушаться менструальный цикл у женщин, возникают проблемы с зачатием и фертильностью, исчезает либидо, ускоряется наступление менопаузы или андропаузы.
Головные боли и мигрени
Их возникновение при недосыпе может объясняться сосудистой реакцией на увеличенную выработку гормонов стресса. Кровеносные сосуды часто реагируют на стресс сужением и спазмами, что усиливает ощущение боли.
Сильная тяга к еде
Одним из необычных последствий недосыпа могут стать появление патологической тяги к еде, особенно сладкой и калорийной.
"Во время сна организм вырабатывает гормон лептин, который снижает аппетит и уменьшает чувство голода. Также в нем расщепляются запасы жира и сахара, чтобы в такой период (когда человек не ест) поддерживать обмен веществ. Недостаток сна нарушает эти процессы: расщепление жиров и сахара замедляется, выработка гормона лептина снижается, а в виде ответной реакции начинает усиленно вырабатываться грелин – гормон, усиливающий чувство голода. Человек непроизвольно ест больше и становится подвержен ожирению", – пояснила врач.
Ускоренное старение кожи
Недостаток сна также лишает кожу лица полноценного кровоснабжения, что ухудшает его цвет, ведет к появлению темных кругов под глазами. Кроме того, связанный с ним повышенный уровень кортизола способствует воспалению, которое усугубляет имеющиеся проблемы с кожей, делает ее более подверженной аллергическим реакциям.
Вдобавок воспаление разрушает белки кожи, обеспечивающие ей упругость и гладкость – она становится склонной к отечности, рыхлости и дряблости, появлению морщин.
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