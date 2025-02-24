Как недостаток сна убивает здоровье

Если человек систематически не будет высыпаться, это грозит спектром опасностей для его здоровья, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупреждает врач общей практики Татьяна Захарова. По ее словам, во время сна организм запускает важные механизмы клеточного восстановления. Когда они осуществляются полноценно, человек – более защищен практически от всех заболеваний. Такая защита во многом определяется тем, что за период сна клетки тела очищаются от "мусорных" компонентов (например, излишков белковых веществ), которые повышают риски воспаления и повреждений в клеточных структурах. Недостаток сна может серьезно нарушить этот процесс, что чревато развитием опасных для здоровья последствий.

Дестабилизация иммунной системы

Говоря о том, что недостаток сна "убивает" людям здоровье, Захарова уточнила в комментарии для MedikForum.ru, что случающаяся время от времени бессонная ночь не является проблемой, но систематический недостаток сна крайне вреден в своей долгосрочной перспективе.

"В его случае нарушается выработка важных иммунных клеток, таких как Т-клетки и цитокины, которые защищают организм от инфекций и воспаления. Когда это происходит, иммунная система утрачивает свой защитный потенциал, человек в целом становится более слабым и уязвимым", – отметила специалист.

Проблемы с сердцем

На нехватку сна организм реагирует как на стресс, увеличивая выработку кортизола и других "стрессовых" гормонов. Вместе с воспалительным процессом, риск которого повышается из-за недосыпа, это оказывает негативное воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы – в результате может повыситься артериальное давление, возникает аритмия (нарушение сердечного ритма), воспаляется сосудистая ткань (вследствие такого воспаления может развиться атеросклероз, который характеризуется повышенной концентрацией холестерина и кальция в кровеносных сосудах и образованием бляшек).

Гормональные сдвиги

Недостаток сна оказывает заметное влияние на выработку гормонов (например, таких, как эстроген и тестостерон), провоцируя их дисбаланс. Вследствие чего может нарушаться менструальный цикл у женщин, возникают проблемы с зачатием и фертильностью, исчезает либидо, ускоряется наступление менопаузы или андропаузы.

Головные боли и мигрени

Их возникновение при недосыпе может объясняться сосудистой реакцией на увеличенную выработку гормонов стресса. Кровеносные сосуды часто реагируют на стресс сужением и спазмами, что усиливает ощущение боли.

Сильная тяга к еде

Одним из необычных последствий недосыпа могут стать появление патологической тяги к еде, особенно сладкой и калорийной.

"Во время сна организм вырабатывает гормон лептин, который снижает аппетит и уменьшает чувство голода. Также в нем расщепляются запасы жира и сахара, чтобы в такой период (когда человек не ест) поддерживать обмен веществ. Недостаток сна нарушает эти процессы: расщепление жиров и сахара замедляется, выработка гормона лептина снижается, а в виде ответной реакции начинает усиленно вырабатываться грелин – гормон, усиливающий чувство голода. Человек непроизвольно ест больше и становится подвержен ожирению", – пояснила врач.

Ускоренное старение кожи

Недостаток сна также лишает кожу лица полноценного кровоснабжения, что ухудшает его цвет, ведет к появлению темных кругов под глазами. Кроме того, связанный с ним повышенный уровень кортизола способствует воспалению, которое усугубляет имеющиеся проблемы с кожей, делает ее более подверженной аллергическим реакциям.

Вдобавок воспаление разрушает белки кожи, обеспечивающие ей упругость и гладкость – она становится склонной к отечности, рыхлости и дряблости, появлению морщин.

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