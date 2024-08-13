Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Недостаток каких витаминов может стать угрозой для здоровья зубов

Недостаток каких витаминов может стать угрозой для здоровья зубов, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 09:26 Фото: freepik
Для здоровья зубов необходим не только кальций, хотя этот минерал очень важен, сообщает Zakon.kz.

Врач-терапевт, эксперт научно-клинического ортодонтического центра Валерия Алексеева рассказала aif.ru, какие еще витамины и минералы жизненно необходимы для здоровья зубов.

Витамин D играет ключевую роль в усвоении кальция, необходимого для крепости костей и зубов. Он регулирует уровень кальция в крови, обеспечивая его доставку к тканям. Дефицит данного микроэлемента может привести к нарушению минерализации костной ткани, делая ее хрупкой, и к ослаблению эмали зубов, что увеличивает риск развития кариеса. Главным источником витамина D является солнечный свет.

Откуда получить: жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец), яичные желтки и грибы.

Витамин A является "строительным материалом" для эмали зубов и защищает их от инфекций. Он стимулирует выработку слюны, которая нейтрализует кислоты в полости рта, предотвращая размножение бактерий.

Откуда получить: печень, яйца, молочные продукты, морковь, тыква и шпинат.

Витамин C – мощный антиоксидант, защищающий эмаль зубов от разрушения свободными радикалами.

Откуда получить: цитрусовые, киви, клубника, черная смородина и болгарский перец.

Витамины группы B необходимы для обмена веществ, важных для здоровья зубов. Например, В12 стимулирует образование красных кровяных телец, переносящих кислород к тканям, включая зубы. В9 (фолиевая кислота) участвует в делении клеток, что необходимо для регенерации тканей.

Откуда получить: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые, орехи, цельнозерновые продукты, зелень.

Чем грозит дефицит

Недостаток витаминов часто сопровождается другими проблемами со здоровьем, которые также могут негативно влиять на зубы, приводит к нарушениям в формировании и развитии зубов, повышает риск кариеса, пародонтита и других заболеваний.

Например, дефицит железа может привести к анемии, которая может ослабить десны.

Как правильно питаться для здоровья зубов

Правильное питание играет очень важную роль в поддержании здоровья зубов. К примеру, можно построить свое питание следующим образом:

  1. Начните день с овсяной каши с ягодами и грецкими орехами.
  2. На обед приготовьте куриный суп с овощами, дополните блюдо кусочком цельнозернового хлеба.
  3. Завершите день тушеной рыбой с брокколи и рисом.

Помимо правильного питания, не забывайте про регулярную чистку зубов дважды в день и использование зубной нити. Посещайте стоматолога дважды в год для профилактического осмотра. Избегайте сладких напитков, газировки и продуктов с высоким содержанием сахара. Пейте достаточно воды, чтобы стимулировать слюноотделение и промывать полость рта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 09:26
Чем опасно отсутствие одного или нескольких зубов
, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 09:26

Ранее фактчекеры узнали, безопасно ли употреблять дуриан с другими продуктами.

Читайте также

Гороскоп на завтра
Гороскоп на 13 августа 2024 года
Экзотические фрукты
Фактчекеры узнали, безопасно ли употреблять дуриан с другими продуктами
Кто из знаков зодиака предпочитает брюнеток
Влияние Венеры: мужчины каких знаков зодиака чаще всего выбирают брюнеток
Динара Халдарова
2024 год Вред здоровью Здоровье Интересные факты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
продюсер
Баян Алагузова объяснила, почему назвала свою дочь Алисой
Футбол Развод Жена
Капитан сборной Испании по футболу Морато развелся с женой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: