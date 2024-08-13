Недостаток каких витаминов может стать угрозой для здоровья зубов

Для здоровья зубов необходим не только кальций, хотя этот минерал очень важен, сообщает Zakon.kz.

Врач-терапевт, эксперт научно-клинического ортодонтического центра Валерия Алексеева рассказала aif.ru, какие еще витамины и минералы жизненно необходимы для здоровья зубов.

Витамин D играет ключевую роль в усвоении кальция, необходимого для крепости костей и зубов. Он регулирует уровень кальция в крови, обеспечивая его доставку к тканям. Дефицит данного микроэлемента может привести к нарушению минерализации костной ткани, делая ее хрупкой, и к ослаблению эмали зубов, что увеличивает риск развития кариеса. Главным источником витамина D является солнечный свет.

Откуда получить: жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец), яичные желтки и грибы.

Витамин A является "строительным материалом" для эмали зубов и защищает их от инфекций. Он стимулирует выработку слюны, которая нейтрализует кислоты в полости рта, предотвращая размножение бактерий.

Откуда получить: печень, яйца, молочные продукты, морковь, тыква и шпинат.

Витамин C – мощный антиоксидант, защищающий эмаль зубов от разрушения свободными радикалами.

Откуда получить: цитрусовые, киви, клубника, черная смородина и болгарский перец.

Витамины группы B необходимы для обмена веществ, важных для здоровья зубов. Например, В12 стимулирует образование красных кровяных телец, переносящих кислород к тканям, включая зубы. В9 (фолиевая кислота) участвует в делении клеток, что необходимо для регенерации тканей.

Откуда получить: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые, орехи, цельнозерновые продукты, зелень.

Чем грозит дефицит

Недостаток витаминов часто сопровождается другими проблемами со здоровьем, которые также могут негативно влиять на зубы, приводит к нарушениям в формировании и развитии зубов, повышает риск кариеса, пародонтита и других заболеваний.

Например, дефицит железа может привести к анемии, которая может ослабить десны.

Как правильно питаться для здоровья зубов

Правильное питание играет очень важную роль в поддержании здоровья зубов. К примеру, можно построить свое питание следующим образом:

Начните день с овсяной каши с ягодами и грецкими орехами. На обед приготовьте куриный суп с овощами, дополните блюдо кусочком цельнозернового хлеба. Завершите день тушеной рыбой с брокколи и рисом.

Помимо правильного питания, не забывайте про регулярную чистку зубов дважды в день и использование зубной нити. Посещайте стоматолога дважды в год для профилактического осмотра. Избегайте сладких напитков, газировки и продуктов с высоким содержанием сахара. Пейте достаточно воды, чтобы стимулировать слюноотделение и промывать полость рта.

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