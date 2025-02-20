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Наука и технологии

Какие заболевания провоцирует депрессия

какие болезни развиваются быстрее при депрессии, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 00:07 Фото: pixabay
Специалисты Эдинбургского университета установили, что депрессия в истории болезни повышает риск развития остеоартрита, гипертонии и кислотного рефлюкса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал PLOS Medicine, в исследовании оценили данные о состоянии здоровья 170 тыс. взрослых людей. Средний возраст испытуемых составлял от 40 лет до 71 года. Участники прошли первичное обследование в период с 2006 по 2010 год.

Согласно данным издания, показатели 69 добровольцев отслеживали около 6,9 лет. В начале исследования у людей с депрессией в анамнезе уже было в среднем по три патологии, в то время как у людей без этого расстройства – по две.

Выяснилось, что наиболее часто диагностируемыми новыми заболеваниями были остеоартрит (15,7% у участников с депрессией по сравнению с 12,5% у лиц без депрессии), гипертония (12,9% по сравнению с 12,0%) и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) (13,8% по сравнению с 9,6%).

Также ученые подсчитали, что при депрессии в анамнезе хронические заболевания развиваются примерно на 30% быстрее. Однако, чтобы понять, почему так происходит, нужны дополнительные исследования.

Ранее сообщалось, почему во время депрессии людей тянет на сладкое и жирное.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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