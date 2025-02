На Марсе нашли следы древних пляжных "курортов"

Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Полученные данные подтвердили, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В 2021 году китайский марсоход "Чжужун" совершил мягкую посадку на Равнине Утопия.



Равнина Утопия – низменность в северном полушарии Марса, размером с Европу. Она образовалась миллиарды лет назад после падения гигантского метеорита. Сейчас это плоское, покрытое пылью и камнями место. Ученые предположили, что миллиарды лет назад это было дно древнего океана.

Марсоход "Чжужун" был на Красной планете с мая 2021 по май 2022 года. Робот проехал 1,9 км вдоль древних обрывов и использовал георадар, который мог "просвечивать" грунт на глубину до 80 метров.



Ученые из США и Китая обработали часть данных георадара и обнаружили под слоем пыли и камней под Равниной Утопия наклонные пласты песка толщиной до 10 метров. Они сравнили эти данные с осадочными породами на Земле, которые образовались под воздействием волн.

Любопытно, что марсианские породы наклонены под углом 15 градусов – идентично углу наклона "пляжных отложений" на Земле. Иными словами, угол наклона марсианских структур характерен для земных пляжей, сформированных волнами.

Ученые заключили, что марсианские наклонные пласты песка – не случайные кучи песка и не хаотичные обломки от метеоритов или потоки лавы. Это структуры, которые могли возникнуть только при долгом воздействии воды.

Ранее ученые измерили скорость ветра на Марсе благодаря полетам вертолета.