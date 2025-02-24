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Наука и технологии

На Марсе нашли следы древних пляжных "курортов"

На Марсе нашли следы древних пляжных &quot;курортов&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 04:35 Фото: pixabay
Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Полученные данные подтвердили, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В 2021 году китайский марсоход "Чжужун" совершил мягкую посадку на Равнине Утопия.

Равнина Утопия – низменность в северном полушарии Марса, размером с Европу. Она образовалась миллиарды лет назад после падения гигантского метеорита. Сейчас это плоское, покрытое пылью и камнями место. Ученые предположили, что миллиарды лет назад это было дно древнего океана.

Марсоход "Чжужун" был на Красной планете с мая 2021 по май 2022 года. Робот проехал 1,9 км вдоль древних обрывов и использовал георадар, который мог "просвечивать" грунт на глубину до 80 метров.

Ученые из США и Китая обработали часть данных георадара и обнаружили под слоем пыли и камней под Равниной Утопия наклонные пласты песка толщиной до 10 метров. Они сравнили эти данные с осадочными породами на Земле, которые образовались под воздействием волн.

Любопытно, что марсианские породы наклонены под углом 15 градусов – идентично углу наклона "пляжных отложений" на Земле. Иными словами, угол наклона марсианских структур характерен для земных пляжей, сформированных волнами.

Ученые заключили, что марсианские наклонные пласты песка – не случайные кучи песка и не хаотичные обломки от метеоритов или потоки лавы. Это структуры, которые могли возникнуть только при долгом воздействии воды.

Ранее ученые измерили скорость ветра на Марсе благодаря полетам вертолета.

Аксинья Титова
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