Сильнейшие магнитные бури ожидаются на Земле в марте

В марте 2025 года Земля столкнётся с серией магнитных бурь различной интенсивности, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предупреждают о возможных геомагнитных возмущениях, которые могут отразиться на здоровье людей и работе техники.

Согласно прогнозу, магнитные бури пройдут в несколько волн, достигая пика в середине месяца:

7-8 и 16-18 марта – слабая магнитная активность, способная вызвать незначительные проблемы со здоровьем у особо чувствительных людей.

1, 9, 15 и 26-28 марта – умеренная геомагнитная активность, которая может спровоцировать головные боли, усталость и общее недомогание.

12-14 марта – ожидается сильная магнитная буря, представляющая угрозу не только для самочувствия метеочувствительных людей, но и для спутниковых и радиосвязных систем.

Эксперты рекомендуют в указанные дни быть осторожными, больше отдыхать, избегать стрессов и уменьшить физические нагрузки.

Ранее ка Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли.

