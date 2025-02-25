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Наука и технологии

Сильнейшие магнитные бури ожидаются на Земле в марте

Сильнейшие магнитные бури ожидаются на Земле в марте, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 01:09 Фото: pixabay
В марте 2025 года Земля столкнётся с серией магнитных бурь различной интенсивности, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предупреждают о возможных геомагнитных возмущениях, которые могут отразиться на здоровье людей и работе техники.

Согласно прогнозу, магнитные бури пройдут в несколько волн, достигая пика в середине месяца:

  • 7-8 и 16-18 марта – слабая магнитная активность, способная вызвать незначительные проблемы со здоровьем у особо чувствительных людей.
  • 1, 9, 15 и 26-28 марта – умеренная геомагнитная активность, которая может спровоцировать головные боли, усталость и общее недомогание.
  • 12-14 марта – ожидается сильная магнитная буря, представляющая угрозу не только для самочувствия метеочувствительных людей, но и для спутниковых и радиосвязных систем.

Эксперты рекомендуют в указанные дни быть осторожными, больше отдыхать, избегать стрессов и уменьшить физические нагрузки.

Ранее ка Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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