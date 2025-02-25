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Наука и технологии

На Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли

Крупный выброс плазмы на Солнце, угрозы Земле, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 17:58 Фото: xras.ru
Во второй половине дня 25 февраля на Солнце зарегистрировали второй за сутки крупный выброс плазмы, который частично направлен в сторону Земли, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Хотя точных измерений пока нет, известно, что плазма после крупных вспышек обычно распространяется под углами более 60 градусов, что означает, что как минимум часть выброшенного вещества может двигаться к Земле. В течение уже сегодняшнего дня возможен приход к Земле тяжелых заряженных частиц (протоны и ионы), так как событие произошло в области Солнца, связанной с Землей линиями межпланетного магнитного поля", – рассуждают эксперты.

В связи с этим в течение ближайших нескольких дней будут заметно повышены риски для функционирования космических аппаратов. Приход основного объема солнечной плазмы возможен вечером в четверг 27 февраля. Более точный прогноз будет сформирован утром 26 февраля.

В ночь на 25 февраля на Солнце зарегистрировали самый большой в текущем году выброс плазмы. Она движется по направлению от Земли, а не к ней.

24 февраля в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили, что на Солнце происходит заметный рост активности, в связи с чем риски для Земли сохранятся еще не менее двух суток.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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