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Наука и технологии

Самые сильные бури за 2,5 месяца: Землю ждет магнитный шторм

Солнце, Земля, магнитные бури , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 01:13 Фото: chatgpt
Магнитные бури различной интенсивности продлятся на Земле с перерывами в течение всех выходных, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 марта сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По информации ученых, с начала суток в околоземном пространстве наблюдается ухудшение космической погоды. Основной причиной стало усиленное проникновение солнечного ветра в магнитосферу Земли из-за особенностей текущей конфигурации магнитного поля. Скопление заряженных частиц на высоте около 100 км вызывает токи, дестабилизирующие магнитное поле планеты.

Максимальный уровень возмущения, зафиксированный 22 марта около 7:00 аст, составил G1.67 по пятибалльной шкале NOAA. В течение дня уровень воздействия ослабнет, однако ученые прогнозируют новый всплеск активности в ночь на 23 марта.

Ожидается, что к солнечному ветру присоединится корональный выброс массы, зафиксированный 21 марта в 21:00 аст после вспышки среднего класса M1.2. Несмотря на умеренную интенсивность вспышки, выброс отличался высокой скоростью и плотностью. По предварительным оценкам, удар по магнитосфере Земли может прийтись на интервал с 5:00 до 9:00 аст 23 марта.

По предварительному прогнозу, геомагнитная активность может достичь уровня G3 — сильной магнитной бури. Аналогичные события фиксировались в начале января текущего года.

Ранее на Земле зафиксировали слабую магнитную бурю. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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