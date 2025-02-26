Тайну важных собачьих сообщений раскрыли ученые

Ученые рассказали хозяевам собак, как понять, что питомец хочет сообщить что-то важное. Оказалось, все дело в моргании, сообщает Zakon.kz.

Международная команда ученых выявила, что моргание у собак – это не просто способ увлажнить глаза, а важная часть их языка тела. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

"Собаки чаще моргают, когда находятся в компании других собак или людей, что может служить способом передачи сигналов. Чтобы выяснить, действительно ли это так, исследователи под руководством биолога Чиары Канори из Университета Пармы устроили для 54 домашних собак "киносеанс", – говорится в публикации.

Во время эксперимента собакам показывали три разных видеоролика: моргание сородича, облизывание носа или просто внимательное неподвижное выражение морды. Каждую сцену исполняли три разных пса-"актера": метис терьера, кокер-спаниеля и бордер-колли.

"Чтобы исключить влияние индивидуальных особенностей актеров, мы заранее проверили, что реакция зрителей не зависела от конкретного животного на экране. Мы следили за частотой сердечных сокращений собак, чтобы понять их эмоциональное состояние. Оказалось, что оно оставалось стабильным, что говорит об отсутствии стресса", – пояснили ученые.

Но самое интересное – собаки, смотревшие видео с моргающими сородичами, сами начинали моргать значительно чаще. Такой эффект напоминает явление заразительного зевания у людей, когда мы невольно повторяем зевок за собеседником.

Ученые уже знают, что у кошек медленное моргание используется для выражения дружелюбия. Новые данные говорят о том, что у собак может быть нечто подобное. Возможно, моргание помогает им налаживать социальные связи, снижать напряжение и демонстрировать мирные намерения.

Однако точное значение этого жеста пока остается загадкой. В некоторых предыдущих исследованиях моргание связывали с фрустрацией. Это означает, что, как и у людей, у собак оно может иметь разное эмоциональное значение в зависимости от контекста.

Ранее стало известно, что у собак и кошек действительно есть свой уникальный язык, с помощью которого они могут выразить привязанность к хозяевам.