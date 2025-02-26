#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
501.28
526.19
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
501.28
526.19
5.86
Наука и технологии

Тайну важных собачьих сообщений раскрыли ученые

собака, животные, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 23:06 Фото: pixabay
Ученые рассказали хозяевам собак, как понять, что питомец хочет сообщить что-то важное. Оказалось, все дело в моргании, сообщает Zakon.kz.

Международная команда ученых выявила, что моргание у собак – это не просто способ увлажнить глаза, а важная часть их языка тела. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

"Собаки чаще моргают, когда находятся в компании других собак или людей, что может служить способом передачи сигналов. Чтобы выяснить, действительно ли это так, исследователи под руководством биолога Чиары Канори из Университета Пармы устроили для 54 домашних собак "киносеанс", – говорится в публикации.

Во время эксперимента собакам показывали три разных видеоролика: моргание сородича, облизывание носа или просто внимательное неподвижное выражение морды. Каждую сцену исполняли три разных пса-"актера": метис терьера, кокер-спаниеля и бордер-колли.

"Чтобы исключить влияние индивидуальных особенностей актеров, мы заранее проверили, что реакция зрителей не зависела от конкретного животного на экране. Мы следили за частотой сердечных сокращений собак, чтобы понять их эмоциональное состояние. Оказалось, что оно оставалось стабильным, что говорит об отсутствии стресса", – пояснили ученые.

Но самое интересное – собаки, смотревшие видео с моргающими сородичами, сами начинали моргать значительно чаще. Такой эффект напоминает явление заразительного зевания у людей, когда мы невольно повторяем зевок за собеседником.

Ученые уже знают, что у кошек медленное моргание используется для выражения дружелюбия. Новые данные говорят о том, что у собак может быть нечто подобное. Возможно, моргание помогает им налаживать социальные связи, снижать напряжение и демонстрировать мирные намерения.

Однако точное значение этого жеста пока остается загадкой. В некоторых предыдущих исследованиях моргание связывали с фрустрацией. Это означает, что, как и у людей, у собак оно может иметь разное эмоциональное значение в зависимости от контекста.

Ранее стало известно, что у собак и кошек действительно есть свой уникальный язык, с помощью которого они могут выразить привязанность к хозяевам.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Фреска в Помпеях рассказала о тайне древнего культа
Наука и технологии
00:07, 27 февраля 2025
Фреска в Помпеях рассказала о тайне древнего культа
Кровавая Луна и метеоритный дождь: какие астрономические явления увидят казахстанцы весной
Наука и технологии
21:38, 26 февраля 2025
Кровавая Луна и метеоритный дождь: какие астрономические явления увидят казахстанцы весной
Сильнейшие магнитные бури ожидаются на Земле в марте
Наука и технологии
01:09, 26 февраля 2025
Сильнейшие магнитные бури ожидаются на Земле в марте
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: