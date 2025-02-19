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Советы

Как собаки и кошки говорят "Я тебя люблю"

Как собаки и кошки говорят &quot;Я тебя люблю&quot; без слов, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 11:58 Фото: pexels
Наши любимые питомцы не могут сказать "Я тебя люблю" словами, но их поведение говорит громче любых слов. У собак и кошек действительно есть свой уникальный язык, с помощью которого они могут выразить привязанность, сообщает Zakon.kz.

Негласные признаки любви собаки

К примеру, когда собака приносит вам свои любимые игрушки, это не просто приглашение поиграть. Этим жестом она делится с вами своими сокровищами, демонстрируя доверие и привязанность. Особенно это заметно у лабрадоров и золотистых ретриверов, которые славятся своей преданностью.

Еще одним признаком является "игровой поклон" – когда передняя часть тела опущена, а задняя приподнята с активным вилянием хвоста. Считайте это как универсальное приглашение к общению и показатель того, что ваш пес выбрал именно вас для своего счастливого времяпрепровождения.

Кошачьи проявления чувств

Кошки более сдержанны в проявлении эмоций, но их любовь не менее искренна.

Так, когда кошка медленно моргает, глядя на вас, она демонстрирует абсолютное доверие. А когда питомец приходит спать рядом с вами, выбирая самое уязвимое время для близости, это высшая степень доверия.

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Незаметные, но важные сигналы

Обратите внимание, как ваш питомец реагирует на ваше возвращение домой. Бурная радость собаки или даже сдержанное, но явное внимание кошки свидетельствуют о том, что вы – центр их мира.

Исследования даже показывают, что у собак вырабатывается окситоцин (гормон любви) при взаимодействии с хозяевами, точно так же, как у людей при общении с близкими.

Фото: pexels

Что можно сделать в ответ

Специалисты издания "Стерлеград" уверены: важно отвечать на проявления любви питомца. Когда собака приносит игрушку, уделите ей несколько минут внимания. Если кошка медленно моргает, попробуйте ответить тем же. Эти малые жесты укрепляют связь и дают понять питомцу, что его любовь взаимна.

Иногда самые тихие жесты наиболее значимы: то, как питомец следует за вами по дому, как смотрит в глаза или как выбирает место для отдыха рядом с вашими вещами.

Все это – проявления глубокой эмоциональной привязанности, которую наши четвероногие друзья испытывают к нам.

Ранее мы рассказывали, что зачастую кошки остаются загадкой для своих владельцев. Их поведение, будь то спокойное сидение на подоконнике или наслаждение солнечными лучами, вызывает множество вопросов. Специалисты попытались объяснить, как кошки воспринимают окружающий мир.

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Также Zakon.kz сообщал, что собака считается лучшим другом человека благодаря своей верности и способности к обучению. Все эти качества заложены в собаках генетически, но, тем не менее, существует ряд пород, представители которых без должной дрессировки не способны побороть животные инстинкты.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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