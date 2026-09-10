Таинственная находка на Марсе удивила ученых

Марсоход НАСА "Кьюриосити" уже 14 лет исследует "красную планету". За это время были обнаружены и удивительные минералы, и интересная текстура горных пород, наблюдались красные полудни и синие закаты. И Марс снова удивил, сообщает Zakon.kz.

Марсоход обнаружил странные дыры. Их заметили, когда "Кьюриосити" поднимался по Валле-Гранде – широкой долине, прорезающей богатые сульфатами слои горы Шарп, возвышающейся посреди кратера.

Ямы и выбоины на Марсе не новость. Но эти – крошечные, неглубокие углубления в земле – не похожи ни на что, что когда-либо видели на Марсе, пишет Sciencealert.

Фото: NASA

Обычно небольшие ямки в коренных породах можно легко объяснить. Галька или минеральные включения, вкрапленные в более мягкую породу, сопротивляются эрозии дольше, чем окружающий субстрат, прежде чем в конечном итоге выветриваются, оставляя после себя небольшие полости.

Новые ямы отличаются от других. Они необычно широкие и неглубокие, и поблизости нет гальки или конкреций, которые бы указывали на то, что когда-то занимали эти ямы.

Поэтому научная группа "Кьюриосити" решила изучить эти ямы повнимательнее. Были сделаны дополнительные изображения, которые можно будет объединить для построения трехмерных моделей поверхности, что позволит измерить форму и глубину ям и, вероятно, отследить историю их образования.

Эта загадка особенно заинтриговала ученых, потому что марсоход сейчас движется по относительно новой территории.

Фото: NASA

Странные отверстия – не единственная загадка, полученная марсоходом. Исследователи также заметили быстрые изменения во внешнем виде последовательных слоев горных пород, включая более шероховатые серые слои, которые по-разному сопротивляются эрозии по сравнению с соседним материалом. Чтобы выяснить причину, они направили "Кьюриосити" на отбор проб химического состава.

Ученые ранее получили новые изображения одного из крупнейших кратеров Марса – Скиапарелли, у которого есть необычная связь с научной фантастикой. По сюжету фильма "Марсианин", именно там астронавт Марк Уотни остался брошенным экипажем после аварии.