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Наука и технологии

Планетологи выяснили, где на Марсе хранится вода

Планеты, Марс, Земля, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 04:59 Фото: pixabay
Сравнение свойств марсианского грунта в разных частях планеты показало, что в средних широтах он крепко удерживает в себе молекулы воды и не выпускает их в атмосферу, сообщает Zakon.kz.

Марсианский грунт может удерживать воду несколькими разными способами: не только в виде льда, но и в адсорбированном состоянии, то есть как молекулярные слои на поверхности частиц в грунте. Об этих "способностях" Марса рассказали ученые из Университета Тохоку (Япония) в статье для журнала Journal of Geophysical Research: Planets.

Оказалось, в двух обширных регионах Марса наблюдается интересная картина: реголит гораздо более мелкий, пористый и лучше впитывает воду. Обе эти области охватывают экваториальные и средние широты, одна из них расположена вокруг вулкана Олимп, на окраине второй – в кратере Езеро – сейчас работает марсоход Perseverance. Кстати, пористость грунта в этом бывшем озере оценили в 36 процентов. Это значит, что более трети всего объема "земли" занимают пустоты.

Ученые смоделировали, сколько с учетом этих особенностей должно было накопиться воды в грунте Красной планеты за последние 500 марсианских лет. Выяснилось, что вблизи экватора каждый квадратный метр грунта должен содержать на глубинах до двух метров примерно от двух до четырех килограммов адсорбированной воды.

Ранее астроном заявил о будущем Солнца и Земли.

Аксинья Титова
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