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Технологии

Удивительный восход Солнца на Луне запечатлел космический аппарат

восход Солнца, Луна, космический аппарат, космос, Blue Ghost , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 23:56 Фото: Х/ Firefly Aerospace
Космический аппарат Blue Ghost сделал исторический снимок восхода Солнца на Луне, сообщает Zakon.kz.

Blue Ghost, принадлежащий американской компании Firefly Aerospace, успешно посадил свой модуль на поверхность Луны 15 января. Это историческое событие стало первым успешным приземлением частной миссии на Луну, сообщает компания.

Blue Ghost — часть программы Artemis NASA, в рамках которой космическое агентство США планирует отправить астронавтов обратно на Луну.

Ранее на Луну также пыталась приземлиться частная компания Intuitive Machines, но ее зонд неудачно завалился на бок во время прилунения. В отличие от этого, миссия Blue Ghost завершилась успешно, продемонстрировав возможности частных компаний в освоении космоса.

Ранее международная группа астрономов обнаружила источник загадочного быстрого радиовсплеска 20190208A, который пришел из маленькой тусклой карликовой галактики, находящейся на расстоянии около семи миллиардов световых лет от Земли.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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