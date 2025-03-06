"Декретницы": за махинации с деньгами на 113 казахстанок завели дела

В этом году в отношении 113 казахстанок возбудили 16 уголовных дел за махинации с декретными выплатами, сообщает Zаkon.kz.

В госфонде соцстрахования раскрыли новые подробности дела в отношении так называемых "декретниц", передает "Седьмой канал". В госфонде соцстрахования рассказали, что именно в 2024 году беременные начали массово находить несколько работодателей.

Схема простая: они резко увеличивали официальные доходы, чтобы получить крупные пособия. К примеру, один предприниматель подал документы на 30 беременных женщин.

Зачастую с помощью таких махинаций женщины предъявляли документы о доходах в размере одного миллиона тенге и получали около четырех с половиной миллионов в качестве выплаты. В нашей стране, кстати, это единственная выплата, которая не имеет ограничений.

1 500 женщин уже в процессе назначения признались, что искусственно завышали доход. Таким образом, в бюджете сэкономили больше 3 млрд тенге. Подозреваемые же, в отношении которых возбудили дела, пока деньги государству не вернули. Разбирательство все еще продолжается.

5 марта депутат Мажилиса Юлия Кучинская заявила, что жалобы казахстанцев в социальных сетях решают проблемы эффективнее, чем официальные обращения в государственные органы.