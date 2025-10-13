20 тысяч процедур ЭКО провели в Казахстане

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 13 октября 2025 года на международной конференции по развитию медицинского туризма озвучила статистику по услугам экстракорпорального оплодотворения, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, технологиям здравоохранения в области поддержки материнства и детства в стране уделяется особое внимание.

"Ежегодно проводятся услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В рамках государственной программы с января 2021 года проведено 20 тысяч ЭКО. Казахстанские врачи первыми в регионе освоили фетальную хирургию", – сказала Альназарова.

Она отметила, что в стране ежегодно проводится 2 тысячи хирургических коррекций врожденных аномалий у новорожденных.

"В Казахстане внедрена роботизированная система для эндопротезирования. Технология позволяет создавать 3D-модель сустава для индивидуального планирования операции, снижать травматичность и ускорять восстановление пациента", – добавила министр.

Ранее Альназарова сообщила, что к развитию медицинского туризма в регионах будут привлекаться активисты.