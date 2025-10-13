#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

20 тысяч процедур ЭКО провели в Казахстане

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 14:15 Фото: pexels
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 13 октября 2025 года на международной конференции по развитию медицинского туризма озвучила статистику по услугам экстракорпорального оплодотворения, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, технологиям здравоохранения в области поддержки материнства и детства в стране уделяется особое внимание.

"Ежегодно проводятся услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В рамках государственной программы с января 2021 года проведено 20 тысяч ЭКО. Казахстанские врачи первыми в регионе освоили фетальную хирургию", – сказала Альназарова.

Она отметила, что в стране ежегодно проводится 2 тысячи хирургических коррекций врожденных аномалий у новорожденных.

"В Казахстане внедрена роботизированная система для эндопротезирования. Технология позволяет создавать 3D-модель сустава для индивидуального планирования операции, снижать травматичность и ускорять восстановление пациента", – добавила министр.

Ранее Альназарова сообщила, что к развитию медицинского туризма в регионах будут привлекаться активисты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Природно-медицинские кластеры появятся в Казахстане
12:43, Сегодня
Природно-медицинские кластеры появятся в Казахстане
Объем финансирования медицины в Казахстане увеличился втрое
10:33, Сегодня
Объем финансирования медицины в Казахстане увеличился втрое
Чаще проводить операции на открытом сердце стали в Казахстане
11:23, Сегодня
Чаще проводить операции на открытом сердце стали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: