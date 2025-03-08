Уникальный янтарь в форме сердца нашли в России: ему более 40 млн лет

В России обнаружили янтарь с уникальным рисунком в виде сердца. Специалисты уверяют, что подобные образцы встречаются крайне редко, примерно в одном проценте случаев, сообщает Zakon.kz.

Находку сделали в Калининградской области. В пресс-службе местного янтарного комбината рассказали, что размер камня составляет три на четыре сантиметра, а вес – 19,42 грамм:

"Уникальность находки заключается в крайне редком сочетании природных факторов, объединивших разные виды камня в одном небольшом образце. Специалисты называют подобные разводы пейзажными. "Сердце" состоит из королевского белого, желтого матового и прозрачного оттенков янтаря".

Фото: пресс-служба Калининградского янтарного комбината

По словам специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной, получившуюся комбинацию можно назвать сюрпризом, шуткой природы.

"Какие бурные процессы привели именно к такому причудливому сочетанию мы, скорее всего, никогда не узнаем, одно несомненно – весь процесс формирования проходил в еще жидком, не затвердевшем состоянии 40-50 млн лет назад. На выходе получилось настоящее "объяснение в любви" в виде очаровательного многослойного сердца", – отметила Дугина.

Ранее группа ученых из Кембриджского университета заявили о том, что впервые обнаружили на территории Антарктиды янтарь. Фрагменты ископаемой смолы нашли в слое лигнита толщиной около пяти сантиметров.

⠀