#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
494.84
537.4
5.58
Наука и технологии

Уникальный янтарь в форме сердца нашли в России: ему более 40 млн лет

янтарь, камни, минералы, Калининград, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 15:53 Фото: пресс-служба Калининградского янтарного комбината
В России обнаружили янтарь с уникальным рисунком в виде сердца. Специалисты уверяют, что подобные образцы встречаются крайне редко, примерно в одном проценте случаев, сообщает Zakon.kz.

Находку сделали в Калининградской области. В пресс-службе местного янтарного комбината рассказали, что размер камня составляет три на четыре сантиметра, а вес – 19,42 грамм:

"Уникальность находки заключается в крайне редком сочетании природных факторов, объединивших разные виды камня в одном небольшом образце. Специалисты называют подобные разводы пейзажными. "Сердце" состоит из королевского белого, желтого матового и прозрачного оттенков янтаря".

Фото: пресс-служба Калининградского янтарного комбината

По словам специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной, получившуюся комбинацию можно назвать сюрпризом, шуткой природы.

"Какие бурные процессы привели именно к такому причудливому сочетанию мы, скорее всего, никогда не узнаем, одно несомненно – весь процесс формирования проходил в еще жидком, не затвердевшем состоянии 40-50 млн лет назад. На выходе получилось настоящее "объяснение в любви" в виде очаровательного многослойного сердца", – отметила Дугина.

Ранее группа ученых из Кембриджского университета заявили о том, что впервые обнаружили на территории Антарктиды янтарь. Фрагменты ископаемой смолы нашли в слое лигнита толщиной около пяти сантиметров.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: