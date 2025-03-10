Секретный космический самолет США вернулся на Землю после 434 дней полета

Беспилотный военный космический самолет США X-37B успешно вернулся на Землю после 434 дней полета, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-центре космических сил Соединенных Штатов.

"Орбитальный экспериментальный аппарат X-37B космических сил США завершил седьмую успешную миссию и приземлился на космической военной базе Ванденберг (штат Калифорния) в рамках проверки способности возвращать космоплан на несколько площадок. Седьмая миссия оставалась на орбите более 434 дней", – говорится в сообщении.

Американское ведомство рассказало, что в седьмой раз космоплан был отправлен на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.

The X-37B Orbital Test Vehicle-7 (OTV-7), the U.S. Space Force’s dynamic unmanned spaceplane, successfully deorbited and landed at Vandenberg Space Force Base, California, on Mar. 7, 2025 at 02:22 a.m. EST. #X37B #USSF pic.twitter.com/L7pgNAVhMg — United States Space Force (@SpaceForceDoD) March 7, 2025

По данным космических сил США, в ходе седьмого полета X-37B выполнил ряд испытательных и экспериментальных задач, призванных продемонстрировать возможности маневрирования, а также изучал космическую среду.

Boeing X-37B – экспериментальный секретный орбитальный самолет. Он предназначен для функционирования на высотах 200-750 км, способен быстро менять орбиты, маневрировать. Его разработку с 1999 года вели совместно NASA и Boeing.

Первый полет шаттла состоялся в 2010 году, в ходе миссии были испытаны навигационные системы, управление, система автономной работы аппарата. В 2017 году шаттл впервые вывела на орбиту частная компания Илона Маска SpaceX.

В ноябре 2022 года X-37B вернулся на Землю после рекордного по времени полета – в течение 908 дней.

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