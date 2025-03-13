Ученые нашли белок, помогающий худеть без спорта и диет

Ученые из Университета Огайо выявили, что повышение уровня белка APOA4 помогает снижать вес без необходимости в диетах и физических нагрузках, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в журнале Obesity, показало, что этот белок уменьшает размер жировых клеток и препятствует накоплению лишнего жира.

APOA4 (апопротеин A4) — белок, вырабатываемый в тонком кишечнике при поступлении жиров. Он участвует в регулировании аппетита и метаболизма, однако его активность значительно снижается при частом употреблении жирной пищи.

В ходе эксперимента ученые вводили APOA4 мышам с ожирением с помощью инъекций. В результате животные не только перестали набирать лишний вес, но и сократили объем жировых отложений. Исследователи отметили, что эти изменения происходили без корректировки рациона и физической активности.

Дополнительно было выявлено, что APOA4 предотвращает ожирение печени, улучшает чувствительность к глюкозе и нормализует процессы сжигания жиров.

По мнению ученых, данная терапия может быть перспективной и для людей, особенно тех, кто не может регулярно заниматься спортом по медицинским причинам. В настоящее время планируются дальнейшие клинические испытания с участием добровольцев.

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