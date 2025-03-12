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Наука и технологии

Какие продукты помогают избежать дефицита железа

мука из нута и чечевицы помогает избежать дефицита железа, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 01:50 Фото: pixabay
Специалисты Университета Аделаиды установили, что мука из нута и чечевицы содержит больше биодоступного железа и цинка, чем овсяная и пшеничная, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание JFCА, микроэлементы, в том числе витамины и минералы, необходимы человеческому организму для выработки ферментов, гормонов и других компонентов для нормального роста и развития. Недостаток железа и цинка входит в тройку наиболее распространенных дефицитных состояний в мире и особенно часто встречается у детей и беременных женщин.

Ученые решили выяснить, как можно эффективно предотвращать дефициты с помощью питания. Они изучили биодоступность микроэлементов в нескольких популярных видах круп и муки из них, доступных в супермаркетах. В итоге эксперты пришли к выводу, что нут и чечевица – самые богатые источники белка и минералов.

Кроме того, отмечают специалисты, анализ также показал, что цинк и железо в муке из этих зерновых культур также усваиваются лучше, чем из злаковых – овса и пшеницы. Продукты из гречневой крупы также не отличались биодоступностью цинка. Помимо нута и чечевицы, восполнить дефицит железа оказалось возможно с помощью кукурузы. При этом продукты из белой кукурузы подходили для этой цели лучше, чем из желтой.

Ранее сообщалось, что в каком возрасте стоит перейти на диету, чтобы снизить риск деменции.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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