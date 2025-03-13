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Наука и технологии

Сейсмоактивность Марса помогла найти воду на "мертвой" планете

Марс, марсианский каньон, красный цвет планеты, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 07:56 Фото: pixabay
Новый анализ сейсмических данных, полученных с помощью зонда NASA InSight, который приземлился на Красную планету в 2018 году, указал на существование в толще марсианской коры "карманов" с жидкой водой, потенциально пригодных для жизни, сообщает Zakon.kz.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Geology, предположили, что под марсианской поверхностью находятся "карманы" с рассолом, в которых может присутствовать микробная жизнь.

К такому выводу пришли Икуо Катаяма и Юя Акамэцу из Университета Хиросимы (Япония), обратив внимание на изменение скорости прохождения сейсмических волн в разных подповерхностных слоях: от замедления до резких скачков на глубинах в пределах 10-20 километров.

Ранее эту смену сейсмических характеристик объясняли различиями в составе пород или их пористости. Оказалось, "мокрые" образцы проводили упругие волны гораздо быстрее, чем "сухие", хотя пористость у них при этом не менялась.

Лед, в отличие от жидкости, влиял на скорость волн незначительно. Таким образом, присутствие воды заметно ускорило прохождение упругих волн, даже без изменения состава или пористости самой породы.

Ранее ученые разгадали, как искать древнюю жизнь в образцах с Марса.

Аксинья Титова
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