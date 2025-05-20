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Наука и технологии

Ученые опровергли гипотезу о жизни на Марсе

Марс, марсианский каньон, красный цвет планеты, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 06:40 Фото: pexels
Ученые из Университета Брауна в США и Университета Берна в Швейцарии поставили под сомнение гипотезу о наличии воды на современном Марсе, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Ранее считалось, что загадочные темные полосы на склонах кратеров и обрывов – возможный признак сезонных потоков воды. Однако новое исследование указывает на совершенно иную причину: пыль и ветер.

Для анализа исследователи применили алгоритмы машинного обучения, обучив модель на изображениях марсианских склонов. Система проанализировала более 86 тыс. спутниковых снимков и создала первую в своем роде глобальную карту более полумиллиона полос, известных как склоновые полосы.

Сравнив эти данные с картами температуры, влажности и других факторов, ученые пришли к выводу: образования не связаны с водой. Полосы, скорее всего, образуются в результате обвалов тонкого слоя пыли по крутым склонам.

Если склоновые полосы действительно не содержат воды, это снижает вероятность того, что они могут быть обитаемыми.

Параллельно с этим ученые NASA впервые обнаружили воду в космосе.

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Аксинья Титова
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