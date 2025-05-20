Ученые опровергли гипотезу о жизни на Марсе

Ученые из Университета Брауна в США и Университета Берна в Швейцарии поставили под сомнение гипотезу о наличии воды на современном Марсе, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Ранее считалось, что загадочные темные полосы на склонах кратеров и обрывов – возможный признак сезонных потоков воды. Однако новое исследование указывает на совершенно иную причину: пыль и ветер.

Для анализа исследователи применили алгоритмы машинного обучения, обучив модель на изображениях марсианских склонов. Система проанализировала более 86 тыс. спутниковых снимков и создала первую в своем роде глобальную карту более полумиллиона полос, известных как склоновые полосы.

Сравнив эти данные с картами температуры, влажности и других факторов, ученые пришли к выводу: образования не связаны с водой. Полосы, скорее всего, образуются в результате обвалов тонкого слоя пыли по крутым склонам.

Если склоновые полосы действительно не содержат воды, это снижает вероятность того, что они могут быть обитаемыми.

Параллельно с этим ученые NASA впервые обнаружили воду в космосе.